反送中引爆「回歸後最大管治危機」　傳港府考慮與示威者對話

▲抗議人士21日包圍警察總部。（圖／香港大學學生會校園電視）

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」風波持續，大批示威者21日包圍警察總部等多個公家機關，讓特區政府十分頭大。運輸及房屋局前局長張炳良就形容，修訂《逃犯條例》是特區政府回歸以來，最嚴重的管治危機。對此，多名行政會議成員及建制與泛民代表均認為，此次危機的出路是要「對話」，但有難度，因為新世代抗爭沒有領袖角色。

▲香港特首林鄭月娥18日下午召開記者會，親自就《逃犯條例》修法向外界致歉。（圖／路透社）

據《明報》報導，港政府高層目前正考慮與示威者對話，但內部意見紛紜。特首林鄭月娥22日與各司局長舉行長達5小時的集思會。政府消息人士表示，會上討論未來如何多聽民意、怎樣多與市民「connect（聯繫）」；多名司局長都有發表意見，例如問責團隊應「多見人、與持份者多見面」。

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀則稱，前天向政府提出派員與示威者對話，但獲回覆說擔心刺激到示威者情緒；示威會持續一段時間，政府「暫時沒有什麼可以做的，（回應）示威者訴求能做的都已經做了。」

▲22日上午警察總部外一片狼藉。（圖／美美聯社）

運輸及房屋局前局長張炳良22日表示，修訂《逃犯條例》是特區政府回歸以來，最嚴重的管治危機，年輕人的躁動及抗爭情緒，也是多年來最激烈；社會認為要靠大規模抗爭才能解決問題，警隊則成為政府與市民之間的心結，「當前的政治紛爭一定是要由政治領袖來解決，建制和民主派都不能迴避。」

民主派會議召集人毛孟靜認為，現在情況已經是死局，政府近日的回應是「太少太遲」，政府想打消耗戰，21日晚劍拔弩張的情況，會嚇走部分參加者，不過現在是暑假，年輕人很易散了又聚；此外，示威者不會自稱領袖，因為不想給機會政府認出、之後檢控，建議政府本周初與學生代表對話。