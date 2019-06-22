港警總部遭包圍！　警徽黏滿蛋殼蛋液...民陣6/26再集結

▲22日早的香港警察總部，墻上的塗鴉被黑色垃圾袋遮住，地上都是蛋殼蛋液。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港「反送中」示威者21日包圍警察總部，並在建築上塗鴉、投擲雞蛋等，直到淩晨才解散。今（22日）早警總外有清潔人員開始清理蛋液，可以看到，牆面上的警徽也黏著蛋殼，牆上的噴漆髒話則是被黑色垃圾袋遮蓋。而民間人權陣線再發起「香港人G20峰會前再集結」行動，時間定在26日晚上8點。

▼清潔人員在清理蛋液。（圖／美聯社）

根據《香港電台》報導，香港民眾不滿政府未回應5大訴求，21日包圍員警總部、灣仔警署、稅務大樓和入境事務大樓勞工處等公家機關，到了晚上，抗議民眾聚集在警總門口軍器廠街一帶街道，高峰期超過萬人；至淩晨約2點40分，示威者突然解散，之後警員清理警總的鐵馬陣，警總重開。

▲示威人士於警察總部外牆塗鴉。（圖／香港大學學生會校園電視）

從晚間畫面可以看到，員警總部的建築商有五顏六色的塗鴉，寫著「永不屈服」、「撤回釋放」等標語，但其中有不少髒話，現場充斥大量蛋殼和蛋液。

報導稱，今早有清潔人員來打掃警總門口，一邊用掃帚掃，一邊用水沖，地上被掃走的垃圾包括一罐狗糧；一名工作人員用長柄窗刷用力抹警徽上的蛋殼和蛋液，但反覆擦拭多次後，警徽花紋縫隙間的蛋殼仍清晰可見。

▼香港警徽也沾滿蛋液和蛋殼。（圖／香港電台視像新聞授權使用）

到了9點20分，大批警員帶同裝備從員警總部乘巴士離開，金鐘添馬公園一帶已沒有任何人留守，不過在立法會示威區仍有數名反修例人士在睡覺和休息。

另外，民間人權陣線21日晚在臉書表示，林鄭月娥未回應民間訴求，道歉欠缺誠意，呼籲港人在26日再度走上街頭，選在28日G20高峰會前再給特首壓力，引起網友回響。

▲警總外部。（圖／香港電台授權使用）