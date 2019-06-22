包圍警總致13員工延遲送醫　 港警發聲明：嚴肅跟進違法行為

▲「反送中」民眾包圍警總。（圖／香港大學學生會校園電視）

大陸中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥日前召開記者會道歉，卻未回應4項訴求讓「反送中」民眾相當不滿，並於21日再度走上街頭抗議，甚至還包圍警察總部、灣仔警署及多個公家機關，直到凌晨才逐漸退散。警方事後立即拆除鐵馬及障礙物，並發新聞稿怒斥，「將會嚴肅跟進這些違法行為」。

「反送中」示威者昨日包圍警察總部、灣仔警署、稅務大樓和入境事務大樓，並且做出淋油、雷射照射、丟雞蛋等激動行為，抗議過程中有9女4男身體不適，其中包括懷孕女警及年長者。由於上萬名「反送中」市民用鐵馬及雜物圍堵警察總部出入口，以至於附近道路阻塞，而13名員工也因此受困約13小時才被送至醫院。

▲反送中」民眾包圍警察總部、灣仔警署、稅務大樓和入境事務大樓。（圖／翻攝臉書「香港警察 Hong Kong Police」，下同）

直到凌晨1時多，示威人數逐漸減少，大部分的人也開始席地而坐。警方見人潮退散，立即拆除鐵馬及障礙物；而有持盾牌的警員也護送被困多時的警總員工離開搭車。事後，香港警察在凌晨5點左右於臉書上發文，「示威者的行為嚴重影響警方的工作，包括警方向市民提供的緊急服務」。

由於示威者在包圍警察總部期間，亂在外牆塗鴉、丟雞蛋，甚至還向警務人員淋油、激光照射眼睛等等，讓港警怒斥，「警方已以最大的容忍度讓示威者在警察總部外集結，但示威者表達訴求的方式已發展到既不合法，且不合情理的程度；對於這些違法行為，警方必定會嚴肅跟進。」

▲示威者用激光照射警察的眼睛。

▲警察總部被丟雞蛋。

據悉，港府21日透過新聞稿回應，《逃犯條例》修訂工作已經完全停止，本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效，特區政府會接受這項事實。不過，林鄭月娥至今未回應民間的4項訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、收回6/12暴動說法、釋放並撤銷對示威者的一切控罪、追究濫暴濫權的警員等。

對此，「民間人權陣線」21日在臉書指出，林鄭月娥未回應民間訴求，道歉欠缺誠意，並且呼籲港人在26日再度走上街頭，選在28日G20高峰會前再給特首壓力。