反送中》港府發聲明：已停修逃犯條例　草案明年7月自動失效

▲大批民眾包圍警察總部。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港政府此前宣布暫緩修訂《逃犯條例》和特首林鄭月娥道歉後，但卻未回應民眾的4項訴求，風波仍持續擴大，甚至在今（21）日包圍警察總部、灣仔警署、稅務大樓和入境事務大樓。對此，港府新聞處21日晚間發聲明新聞稿強調，修訂工作已經停止，「本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時自動失效，政府會接受這事實。」

香港政府21日晚間發聲明強調，「政府尊重市民遊行集會的權利，但今（21）日示威活動已對多項公共服務構成影響，對交通造成阻塞，為市民帶來不便。」聲明指出，「位於軍器廠街的警察總部和灣仔警署被包圍、道路遭受阻塞，數十個999求助因此未能即時處理；過百條巴士和小巴線暫停或改道；政府總部關閉，灣仔政府大樓、稅務大樓和入境事務大樓內的勞工處、稅務局、環保署、水務署等部門的公共服務都受不同程度的影響。」

▲警察總部被示威者圍住。（圖／翻攝自臉書社團香港突發事故報料區）

最後，港府重申，《逃犯條例》修訂工作已完全停止，本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時自動失效，政府會接受這事實。入境事務處也發新聞稿強調，尊重市民發表言論的自由，但希望他們以和平理性的態度進行，不要影響其他市民辦理出入境相關服務的權利。

▲▼港府、入境處發表聲明。（圖／翻攝香港政府新聞網官網截圖）

此外，大律師公會21日也發稿呼籲，政府完全撤回修例草案，以釋公眾疑慮；並應設獨立調查委員會，全面調查612示威期間的警民衝突，包括檢討警方向示威者使用武力的準則及指引。

港媒指出，因為政府未在20日下午5點前回應撤回《逃犯條例》修訂、收回612「暴動」定義、撤銷所有抗爭者控罪、成立調查委員會，徹查及追究警察濫權4項訴求，所以有10間大專院校學生決定號召示威行動，並於今日發起不合作運動。

▼部分示威者從警察總部離開，開始包圍入境事務大樓。（圖／達志影像／美聯社）