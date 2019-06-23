南迴線電氣化優先！柯文哲談城鄉差距：交通是基礎建設

記者楊亞璇／花蓮報導

台北市長柯文哲23日前往花蓮玉里參拜協天宮，接受媒體受訪談及花東城鄉差距問題，他認為應該南迴線鐵路的電氣化、雙軌化優先，蘇花改做完後也要看還有哪些地方是瓶頸，所有的建設，交通還是最基礎建設。

談及花東行感受到的城鄉差距，柯文哲表示，台灣城鄉差距本來就很明顯，他每是在演講都提到，台北市從馬英九時代開始要垃圾分類、隨袋徵收，二十年後台灣還是只有雙北有，其他縣市還是沒有，可是這個動作就造成台北市是全台灣每人每天垃圾產量最低的地方，所以就好像台北現在開始推雙語教育，他認為要推到全台灣去，恐怕那個gap不是十年可以解決，應該會超過十年，所以台灣還是有很大的城鄉差距，這是事實。

▲台北市長柯文哲參拜協天宮。（圖／記者楊亞璇攝）

被問到若未來你有機會管理全國的話，可以解決城鄉差距問題？柯文哲說，有時候到每個地方去問，像是到花東來，交通是第一要務，比方說台北到花蓮或是高雄到台東有交通問題，所以理論上應該南迴線（鐵路）的電氣化、雙軌化優先，然後蘇花改好像還差了一段，蘇花改做完後，也要看還有哪些地方是瓶頸，所有的建設，交通還是最基礎建設。



▲台北市長柯文哲參拜協天宮，一名自稱來自洛杉磯的粉絲送上粽子。（圖／記者楊亞璇攝）



另外，柯文哲也提到，花東地區每十萬人口計算，創傷死亡率最高，他發現原來是因為台九線兩線道，要超車就容易車禍，所以台九線兩線道擴成四線道，應該是降低花東地區車禍傷亡重要的工作。