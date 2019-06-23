影／「反韓」淺藍勢力結盟？　柯文哲：與人交往不會先問藍綠

記者楊亞璇／花蓮報導

儘管沒有宣布參選2020總統，台北市長柯文哲全台走透透，23日展開花蓮行程，傳出有反韓的淺藍基層民代與柯文哲接觸，柯文哲受訪強調，只知道是地方民代，與人交往不會先問藍綠。

▲台北市長柯文哲與陳佩琪進行農事體驗。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲一早到天主教堂玉里拜會在當地奉獻50年的劉一峰神父，並參與農事體驗，接著前往玉里鎮協天宮參拜，全程夫人陳佩琪陪同，近百位粉絲一早前來協天宮，排隊等待與柯文哲合照，有一名來自洛杉磯的粉絲特地送上粽子與飲料，認為柯文哲很真誠，希望他選總統，喊出「包中、包中」，被問到會順應柯粉的期待選總統嗎？柯文哲回說，「沒有啦，人家客氣啦。」

花蓮縣被視為藍營鐵票區，總統熱門人選高雄市長韓國瑜日前到也花蓮造勢，談到深藍突破不了的問題，柯文哲表示，台灣不是只有藍綠啦，來這裡也是看一看，第一增廣見聞，第二多交朋友，出來看一看可以知道很多東西。

他舉例，以前在台大當醫生的時候，就知道花東地區每十萬人口計算，創傷死亡率最高，但他在台北看數據不曉得，來這裡聽他們在講，原來是台九線的問題，要降低創傷簡單講就是降低車禍死亡率，後來知道台九線兩線道，要超車就容易車禍，那就知道說台九線兩線道擴成四線道，應該是降低花東地區車禍傷亡重要的工作。

▲台北市長柯文哲拜會劉一峰神父。（圖／記者楊亞璇攝）

不過，也傳出有淺藍基層民代與柯文哲接觸，柯文哲回應，就好像在台大當醫生，病人到急診室，不會第一句話就問人家，你是民進黨還是國民黨，人家來也不會先自動報名是民進黨或國民黨，只知道他是這個地方的民代、鄉代或是說縣議員，也沒再去問他哪一黨，「我覺得這不需要啦。」

另外，傳出基層民代「反韓」所以與柯結盟，柯文哲說，「沒有，我覺得奇怪，還是那句話，人與人交往不是第一句話就問你是民進黨還國民黨」，然後接下來就問一大堆選舉內容，其時我們也很少在人與人之間不需要第一句話就問這種東西嘛。

▲台北市長柯文哲參拜協天宮。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲日前上節目上稱還是有幕僚穿針引線，市府顧問蔡壁如常被叫去跟民進黨主席卓榮泰聊天，但卓榮泰卻稱，他上次與是蔡壁如見面是今年三月之前了，且大部分是談市政，批評柯的說法是「竹篙鬥菜刀」胡亂拼湊。

柯文哲受訪時再度解釋，台灣小小的，台北也這樣小小的，還有一點這些幕僚互相認識，他覺得見面談談話，是蠻正常的，這哪有什麼，「只是說講要什麼蔡柯配，那就真的沒有了，因為這種決定哪裡是一個幕僚來談的，一定是老闆談的嘛」，至於說平常聊天、遇到，這很正常哪有什麼奇怪的。