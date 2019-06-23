學前教育預算提高三百億　蘇貞昌：娃娃車換新每輛補助30萬

政治中心／綜合報導

最近政府大力宣導福利政策，除了補貼年輕夫妻租金之外，在育兒方面也讓家長更放心。行政院長蘇貞昌23日在臉書宣布，政府將學前教育預算提高三百億，推出一系列政策，讓年輕人「敢生樂養」。其中，108學年起政府補助幼兒園娃娃車換新，每輛可補助30萬元，這也讓家裡開幼兒園的網紅HOWHOW（陳孜昊）的爸爸大力讚賞。

日前蘇貞昌赴萬里歡迎「大鵬幼兒園」加入準公共化幼兒園的行列，且享有政府的補貼政策。HOWHOW的爸爸陳建平上台致詞時說，自己已經開業22年，也當娃娃車司機當了22年，當得知政府開放準公共幼兒園時「第一個搶著報名」，因為學費只要4500元，可以減輕家長負擔，還能領有20-40萬的設備補助，對園所非常非常好。

▲HOWHOW的爸爸大讚政府補貼政策。（圖／翻攝蘇貞昌YouTube）



蘇貞昌也說，補助就是要落實、就是要快，推動擴大公托三千班月繳2500元，準公共幼兒員化月繳4500元，若是自己在家照顧小孩也能領有津貼一個月2500元。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



此外，對於幼兒園的接送安全，政府更是編列預算幫忙汰換或購置新娃娃車，每輛補助30萬，讓小朋友更能安全上學、平安回家。蘇貞昌說，這都是為了孩子，下一代過得更好，國家的未來就會更好。

▲蘇貞昌宣傳育兒政策。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）