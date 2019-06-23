影／跨時空打臉！蘇貞昌2003年喊：「公投綁大選」更能表現民意

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立法院本月17日三讀修正通過《公民投票法》，2020大選不再與公投合併舉行。前國民黨青年團總團長呂謦煒翻出2013年的影片，當時蘇貞昌擔任民進黨主席時受訪表示：「如果可以跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現」。如今對比民進黨強推公投與大選脫鉤，打臉6年前的自己。

立法院會17日三讀修正通過《公民投票法》部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年，公投日為應放假日。由於民進黨在野時呼籲公投一定要綁大選，執政後態度卻轉彎，讓社運團體都議論紛紛，前副總統呂秀蓮更跳出來痛批617應訂為「公投蒙難日」。

呂謦煒翻出2013年的影片，可以看見當時蘇貞昌擔任民進黨主席時受訪表示：「公投是人民直接民權的行使，2014年剛好有選舉，可以在節省經費的情形下，讓人民表示意見，反核是很重要的議題，如果可以跟選舉一起投票，更能讓民意可以直接表現」。

國民黨也痛批，當年前立委蔡同榮力爭公投綁大選，更有無數迄今仍在任的立委擁戴，多位仍在任立委，包括柯建銘、葉宜津、林岱樺、蕭美琴、劉世芳、郭正亮、邱議瑩、段宜康等，面對大選綁公投被強拆，竟然悶不吭聲？無疑是自行唾棄了自己的政黨價值，也讓人民看見民進黨的墮落。

▼行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）