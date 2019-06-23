華聞快遞／陸1-5月房地產投資榜出爐　廣東2.37兆居第一

▲廣州市夜景。（圖／CFP）

《廣東》前5月31省份房地產投資榜單出爐 廣東2.37兆居第一

大陸國家統計局資料顯示，前5月廣東省房地產投資累計值5277.18億元（人民幣，下同，約新台幣2.37兆），領跑全大陸；江蘇省以4927.49億元緊隨其後；浙江省雖以3921.19億元的投資額位列第三，但與廣東、江蘇差距明顯。從年度資料看，2014年至2018年，廣東、江蘇、浙江3省一直穩坐房地產投資前三甲。（中新經緯）

《北京》1-5月國企營業總收入107兆 同比增7.7%

統計數據顯示，2019年1-5月，大陸國有及國有控股企業（以下簡稱國有企業）總收入237730億元（約新台幣107兆），同比增長7.7%；中央企業138026.3億元，同比增長6.3%；地方國有企業99703.7億元，同比增長9.8%。利潤總額方面，1-5月國有企業利潤總額13929.0億元，同比增長8.7%；中央企業9565.8億元，同比增長9.2%；地方國有企業4363.2億元，同比增長7.6%。（中新社）

《江蘇》1-5月新設立1262個外商投資項目 年增率6.5%

數據顯示，江蘇1-5月新設立1262個外商投資專案，同比增長6.5%；新增合同外資217.4億美元，同比增長4.6%；實際使用外資113.4億美元，同比增長2%。製造業依然是江蘇利用外資的主陣地，1－5月，全省製造業實際使用外資58.3億美元，同比增長23.8%，佔全省實際使用外資的51.4%。（江蘇廣電融媒體新聞中心）

《北京》虛擬實境產業再迎政策紅利 2021規模超500億人民幣

大陸工信部將進一步支持虛擬實境製造業創新中心籌建，重點支持虛擬實境關鍵共性技術研發和產業化，推動虛擬實境技術在製造、教育、健康等重點領域的應用。據預測，到2021年，大陸虛擬實境市場規模將達到544.5億元，年複合增長率達95.2%。（經濟參考報）

▲大陸高鐵Wi-Fi計劃結合5G網路。（圖／CFP）

《北京》中國移動將於6月25日啟動5G+計劃

中國移動將於25日召開主題為「5G+ 共贏未來」的5G+發布會，正式啟動「中國移動5G+計劃」。目前，中國移動已在全大陸開展了面向14個重點行業74個場景的5G應用創新；在國際標準組織累計提交5G相關提案2700余篇，申請專利超過1000項，在全球電信運營企業中排第一，接下來的計劃是今年9月之前在超過40個城市推出「不換卡、不換號」的5G服務。（北京青年報）

《江蘇》培育「小升高」方案 2020高新技術企業總數達3萬家

近日印發的《江蘇省高新技術企業培育「小升高」行動工作方案（2019－2020年）》提到，到2020年，全省高新技術企業總數要達到3萬家；規模以上高新技術企業研發機構 建有率達100%；高新技術企業研發經費投入佔全省企業研發經費投入的比重達60%；高新技術產業產值佔規模以上工業產值比重達45%。（江蘇廣電融媒體新聞中心）

《北京》網路購物再掀高潮 折射陸消費巨大潛力

618購物節帷幕剛剛落下，這場規模僅次於雙十一的電商節成績亮眼，例如從6月1日0點到6月18日24點，京東平臺累計下單金額達2015億元，比去年同期增長26.57%；截至6月18日14點，天貓618活動期間已有超過100個品牌成交額超過2018年雙11，最高增長超過40倍，超過110個品牌銷售過億。（人民日報）

《廣東》推出大灣區個稅優惠政策 明確15％稅負差額補貼標準

廣東省財政廳22日發佈《關於貫徹落實粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知》，明確對在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才，其在珠三角九市繳納的個人所得稅已繳稅額，超過其按應納稅所得額的15%計算的稅額部分，由珠三角九市人民政府給予財政補貼，該補貼免徵個人所得稅。（香港中國通訊社）

▼粵港澳大灣區包括廣、深、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶以及香港、澳門。（圖／CFP）