華聞快遞／近距離體驗智慧生活！山西首次向公眾開放5G嘉年華展覽

▲模特展示5G手機。（圖／中新社）

《山西》近距離體驗智慧生活！山西首次向公眾開放5G嘉年華展覽

「2019年山西聯通5G發展峰會」在大陸煤炭交易中心舉辦，這是山西省內首次面向社會公眾開放的以5G為主題的嘉年華展覽。據悉，在本次峰會上，山西聯通正式啟動了「5G體驗用戶」預約招募；此外，山西首批5G體驗用戶的5位嘉賓也在峰會上予以揭曉。（中新社）

《廣東》聚焦大灣區科技成果轉化！2019中國創交會在廣州開幕

「2019中國創新創業成果交易會」21日在廣州開幕，共展出1200多項海內外科研成果。其中，粵港澳大灣區成為此次創交會焦點，相關專項活動與參展項目均佔近半。本屆創交會展出總面積超2萬平方米，重點關注人工智能、新一代訊息技術、新能源、新材料、生物醫藥、智能汽車等高科技前沿產業。（中新社）

《天津》「華博會」達成53個合作意向 投資額超90億元人民幣

2019中國·天津華僑華人創業發展洽談會組委會指出，2019中國·天津華僑華人創業發展洽談會暨2019世界僑商項目與商品博覽會（華博會）共達成53個合作意向，協議投資額92.2億元（人民幣，下同）。（中新社）

《湖南》中聯重科工程機械板塊營收增長近5成 連續19年現金分紅

中聯重科2018年度股東大會21日在湖南長沙召開。根據2018年度利潤分配預案，公司現金分紅總額為19.57億元，每10股擬派發現金紅利2.5元（含稅），較2016年、2017年實現穩步增長；據悉，這是中聯重科連續19年實現現金分紅，傳遞對未來持續發展的信心。（中新社）

▲中聯重科參展2019長沙國際工程機械展覽會。（圖／中新社）

《廣東》第八屆廣州金交會開幕 首次設立大灣區金融展區

「第八屆中國國際金融交易·博覽會」21日在廣州開幕，今年的粵港澳大灣區金融展區邀請了香港、澳門以及珠三角九市組團參展，旨在助力建設富有活力的世界級城市群，為粵港澳大灣區建設搭建交流合作平台，灣區金融魅力凸顯。（中新社）

《北京》老字號品牌煥發新動能 三年實現生產線自動化

從百年品牌到到國潮新品，從傳統製造到智能生產，擁有「義利」和「北冰洋」兩個老字號品牌的北京一輕食品集團公司，在堅守傳統工藝的同時，不斷創新傳統產品。北冰洋還將於2019年至2021年，對現有的生產線進行智能化改造，實現從訂單到生產以及交付的自動化。（中新社）

《廣西》昔日漁村成為西部陸海新通道重要門戶城市

廣西防城港市市長21日表示，作為唯一與東盟海陸相連的城市，防城港在新中國成立70年以來特別是建市26年來，發生了翻天覆地的變化，從一個西部邊陲小鎮發展成為舉世矚目的全海景生態海灣城市；尤其是開放合作取得新突破，初步實現從偏僻封閉到開放前沿的歷史性轉變。（中新社）

《海南》世界500強企業競得海口江東新區CBD首宗出讓地

在海南省宣佈設立海口江東新區，將其作為建設大陸自由貿易試驗區的重點先行區域一年之際，海口江東新區起步區CBD首宗掛牌出讓土地（16.94畝），近日由兗礦（海南）智慧物流科技有限公司報價1.7315億元競得；這標誌著海口江東新區起步區CBD開啟開發建設大幕。（中新社）

▼海口文明東越江通道項目施工現場。（圖／中新社）