1歲女嬰手骨裂、終生癱！醫研判「人為暴力扭斷」　媽淚流乾：保母老公還是警察

記者莊智勝／綜合報導

台中市一名年僅1歲的女嬰疑似遭虐陷入昏迷命危，21日上午緊急送往醫院搶救，雖然生命徵象暫時穩定，但醫師也坦言，即便救回一命，未來恐仍得面對「終生半身癱瘓」。女嬰媽媽獲悉後悲痛控訴，孩子才送給25歲的郭姓保母照料短短2個月不到就出事，且事後社工介入調查，還發現郭姓保母的老公是一名警察，夫妻倆至今仍保持沉默，對於女嬰的傷勢避重就輕，還稱「是她學走路跌倒」；但媽媽指出，光是孩子左手骨裂的傷勢，醫師就說是「人為用手狠扭」才有可能造成。

▲媽媽控訴，醫師研判孩子左手骨裂的傷勢是「人為猛力狠扭」造成。（圖／東森新聞）

據社會局初步了解，該名女嬰為單親家庭，平時皆由母親照料，但由於媽媽忙於工作，因此透過其他保母介紹找上該名3月才甫領照的新手郭姓保母，委託其24小時照護，僅有假日才會接回孩子同住，平日母親也都會和孩子視訊；社會局指出，郭姓保母供稱，21日上午8時許還幫女嬰餵奶，隔段時間後正準備幫她洗澡，豈料女嬰卻突然陷入昏迷且身體癱軟，嚇得保母急忙將她送往醫院治療。

中國附醫表示，女嬰到院前就已經昏迷，經檢傷後發現有顱內出血狀況，立即進行手術清除血塊，但由於女嬰腦神經斷裂、左手骨裂、胸口背部也有瘀青，傷勢相當嚴重，即便生命徵象暫穩，但仍未脫離險境，未來也得面臨「終生半身癱瘓」。院方指出，就女嬰傷勢研判，不太可能是跌倒造成，懷疑有遭到虐待，因此通報相關單位調查。

▲郭姓保母年僅25歲，今年3月才剛領照執業，不料照顧女嬰短短不到2個月就出事。（圖／東森新聞）

「她假如癱瘓了，以後被同儕排擠呢、被嘲笑呢？」女嬰媽媽出面接受媒體採訪，哽咽控訴郭姓保母，原本活潑開朗、可愛的小女嬰，才交給她照料短短不到2個月就出事，且事發後保母態度相當消極，22日上午雖有傳訊關心，「不知道妹妹現在情況如何，我剛剛有去廟裡拜拜，祈求妹妹趕快好起來，也辛苦你跟爸爸了！」但下午媽媽再致電，電話接起後郭姓保母僅語氣冷淡問一句「怎麼了？」不等媽媽回應，電話旋即掛斷。

▲郭姓保母22日上午還傳訊，表示自己有到廟裡拜拜，祈求女嬰趕快好起來。（圖／東森新聞）

在鏡頭前，已經哭到流不出眼淚，媽媽悲訴，醫生查看女嬰傷勢後，發現左手骨裂的情況很不單純，不太可能是跌倒所致，研判應是「人為猛力狠扭」才有可能造成；但郭姓保母卻稱，不知女嬰身上如此嚴重的傷勢是怎麼造成，僅表示她是在學走路、自己跌傷，對於關鍵問題避重就輕；更令女嬰媽媽心痛的是，經過社工轉述，她才知道郭姓保母的丈夫還是一名警察，夫妻倆事發後維持一貫沉默，避不見面。目前社會局已經介入調查，不排除女嬰是「受虐性腦傷」，全案仍待更進一步釐清。

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▲社工透露，郭女的丈夫還是一名警察。（圖／東森新聞）