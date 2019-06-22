台中1歲女嬰疑遭保母「受虐性腦傷」　家長慟：恐終生半邊癱瘓

▲台中1歲女童疑似遭保母虐待重傷，社會局、警方都已經介入了解。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者陳玉／台中報導

又發生疑似虐童！有家長在臉書《爆怨公社》PO文悲慟表示，1歲女兒慘遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，21日晚間緊急送醫開刀救治，現在還躺在加護病房，昏迷指數3，「連親寶貝女兒都要很小力」，醫生擔心可能終生半邊癱瘓；對此，社會局表示，女童病況嚴重，不排除受虐性腦傷的可能，目前家暴中心及警方都已介入了解，該保母為合法托育人員，今年3月間才領到登記證書，若確實有對孩子有不當行為傷害，將會終止其資格。

「為什麼這種事情發生在我寶貝女兒」，該家長PO文指出，每天看著電視新聞播保母出狀況，還以為是少數個案但現在血淋淋降臨在我女兒身上，接到女兒緊急送醫開刀消息，「連親寶貝女兒都要很小力」，這兩天更是危險期，我連眼睛都不敢闔上、吃不下也喝不下，醫生更說救活了「終生半邊癱瘓」，要求看監視器畫面，但連室內監視器畫面都沒有...難道一句不曉得、不知道就可以草草帶過嗎？

▲女童家屬心痛在臉書PO文，指出醫生說救活了恐「終生半邊癱瘓」，真的無法接受。（圖／翻攝自爆怨公社）



社會局家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，該女童為單親，平時母親委由郭姓保母平日5天24小時照護1歲1個月大的女童，平時母親會與孩子視訊，20日晚間視訊時女童尚未有異常；據了解，21日早上8點半保母餵完奶後，隔段時間要準備幫女童洗澡就發現其意識不清、身體癱軟，保母稱女童是自己跌倒的，但對如何受傷無法交代清楚。

中國附醫表示，女童到院時已昏迷，發現顱內出血立即進行手術，雖清除血塊，但仍在加護病房觀察後續影響。而女童接受醫療檢查時，雖無頭部外傷，但背部疑似有瘀青，由於女童病況嚴重，不排除受虐性腦傷的可能。

社會局兒少福利科林姓社工督導指出，郭姓保母是修完托育人員專業訓練課程，領證結業證書的合法人員，今年3月11日才拿到登記證書可合法收托小朋友，但其在4月底經友人介紹下收托女童卻未回報，後續調查結果若發現該名保母有虐童情形，則違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將依規廢止其登記資格，並處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布其姓名。

另外，由於該名保母未依規定投保責任險、超收及未通報居家托育服務中心收托兒童，已違反《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》第4、7、16條規定，社會局將依同法第18條規定要求其改善。

社會局強調，目前已積極介入調查，並持續提供女童母親必要協助，同時呼籲民眾孩子權益不應被任何人忽視，若發生孩子被疏忽、虐待情形，每個人都有責任通報或制止。