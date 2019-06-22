珍珠奶茶+20元　日本人發現50嵐「隱藏版喝法」...料爆到頂點爽歪！

▲香雞排配珍珠奶茶（波霸奶茶），堪稱是台灣經典不敗的國民小吃組合。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

近來台灣國民飲料珍珠奶茶再度席捲日本，不少年輕的學生妹辛苦排隊，就為了買一杯美美打卡。日本籍YouTuber「Iku老師」就曾在一支影片中提到，他無意間發現了50嵐珍奶（片中飲料為波霸奶茶，以下配合統稱珍珠）有隱藏版點法，加10元、加20元可以升級珍珠量，一試之下成果超驚人！

Iku老師在影片中提到，他來台灣10年了，非常愛喝珍珠奶茶，而所有台灣人都知道手搖店可以調整冰塊和甜度，他通常會點「微糖去冰」或「微糖少冰」。不過今天他想實驗的內容不是這些，「我最想調整的是珍珠......我的夢想就是增加珍珠的量！」

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首先，Iku老師先在50嵐點了正常版大杯珍珠奶茶，可以看見杯中珍珠的量約為1/3。接著他詢問店員，能否增加珍珠量？店員說可以，若只是要稍微多一點免費；但他要更上一層的等級，於是開口加10元的珍珠，成品端出來波霸約佔了2/3杯，「一吸就不一樣」！

▲「Iku老師」特別到50嵐實驗正常、加10元珍珠和加20元珍珠版本的珍珠奶茶（波霸奶茶），圖中加了20元。（圖／翻攝Iku老師臉書）

Iku老師說，之前喝珍奶都會有個煩惱，最後剩下奶茶沒有珍珠怎麼辦？現在加了10元安全感滿滿。當然實驗不只如此，他又向店員買了一杯進階升級版，加20元珍珠。店員則搞笑表示，「你的奶茶已經沒有呼吸了，這樣可以嗎？」當成品出場，幾乎整杯飲料都能看見珍珠的身影，只有杯子上半部一小節是純粹的奶茶。

「現在才知道為什麼店員擔心我，這個已經不是飲料，可以說是珍珠便當！」他插下大吸管試喝，嘴裡滿滿的珍珠，一大口下去差點感覺奶茶要沒了。另外還有一個特殊之處，就是他感覺飲料變得超級甜，喝下去都是糖的味道。最後Iku老師也爆料，其實還有問店員能不能加30元珍珠，結果店員回「再加上去就沒有奶茶了」，於是他推測加20元應該就是極限

爆料公社粉絲專頁今日轉載了這支影片，吸引數千網友留言討論，日本人的喝法台灣人大呼驚奇，「你這個是買珍珠送奶茶啦」、「這個吃完下巴會脫臼」、「我覺得+10元的比例剛好」、「我每次都會點珍珠少，喝完都剩珍珠啊」、「我看就飽了」。