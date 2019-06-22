台中1歲女嬰腦重創…醫診斷「終生半邊癱瘓」！社會局調查：保母3月才剛領照

▲台中1歲女嬰疑遭保母虐待，目前社會局已經介入調查。（圖／翻攝爆怨公社）

社會中心／綜合報導

「醫生說，救活了，但終生半邊癱瘓無力……！」台中市一名年僅1歲的小女嬰疑似遭到保母虐待，21日上午昏迷送醫急救，被診斷為顱內出血，且腦神經斷裂，身上還有多處骨折、瘀血，爸爸接獲噩耗後悲痛萬分，在臉書難過地表示，「心撕裂肺，心力交瘁，妹妹，爸爸對不起你！」目前台中市警方、社會局獲報後已經介入調查，發現該名保母今年3月才剛領到合格證照，對於女嬰傷勢，保母交代不清，僅稱「不知道怎麼弄的」。

女嬰的父親在臉書爆怨公社寫下血淚文，每天看著電視新聞播報、保母出狀況、出問題，還以為只是少數個案，沒想到竟會血淋淋地發生在自己身上；父親表示，21日上午接獲通知，年僅1歲多的寶貝女兒疑似遭到保母不當對待，陷入昏迷緊急送往醫院開刀，院方初步診斷，發現女嬰顱內出血、腦神經斷裂、手部骨折、胸口背部都有瘀血，「我的寶貝女兒，我連親都要很小力，我無法想像，真的無法想像！」

院方表示，雖然開刀後生命徵象趨穩，但這2天仍是危險期，且未來女嬰將會終生半邊癱瘓無力，不是左半身、就是右半身；女嬰父親聞訊後難以接受，「什麼原因解釋我都不要，我只要看監視器畫面，結果連室內監視畫面都沒有，難道一句不曉得、不知道、沒有畫面，就可以草草帶過嗎？才1歲的小女孩，她的未來才剛開始，她的爸爸才剛很努力地回頭要接她回來住，房子都找好了，28日就可以一起生活，為什麼才差這幾天，為什麼？」

院方指出，女嬰的傷勢相當複雜，到院時已經陷入昏迷，經開刀取出腦部血塊後，發現腦神經也受損，術後昏迷指數仍僅有3，目前仍在加護病房觀察中；院方研判，會造成如此複雜的傷勢，通常是頭部遭猛力甩動所造成，懷疑女嬰遭到虐待，因此通報相關機關介入調查。

台中市社會局指出，經調查後，發現該名郭姓保母今年3月才剛領取合格證照，除了1歲的女嬰外，還有托育另名孩童，但目前訪視後未發現異狀；對於女嬰傷勢，保母則交代不清，表示當時正準備要幫女嬰洗澡，但卻怎麼也喚不醒，這才發現她情況不對、陷入昏迷，因此急忙送往醫院急救，對於女嬰腦部損傷、骨折、瘀血等傷勢，則堅稱「不知道原因」。由於整起案件疑點仍多，目前警方已經介入調查釐清。