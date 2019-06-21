貿易公司老闆尬小三「連生3子」　正宮氣瘋求償2億8千萬

▲貿易公司老闆婚外情生了3個孩子。（圖／示意圖／達志影像）



突發中心／新北報導

新北市一名貿易公司老闆跟妻子結婚多年，前年10月妻子辦戶籍謄本時，發現丈夫在外多了3個子女，都是婚後跟一名康姓女子生的，氣得通告2人妨害家庭，此外還提起民事訴訟，指稱私生子害她未來繼承財產變少，求償精神撫慰金2億8千餘萬元，新北地院認為丈夫仍在世求償不合哩，最後判排200萬撫慰金，全案仍可上訴。

判決指出，鄒姓貿易公司老闆跟江姓妻子結婚多年，卻沒有生子，鄒男因為工作認識康女，在2010年、2014年於飯店發生性關係，共生下3子，其中還有一對是龍鳳胎，2016年鄒男認領2男一女，直到妻子申請戶籍謄本時才發現，氣得提告通姦罪，去年新北地願做出裁決，各判徒刑5月得易科罰金15萬元。

而江妻不滿丈夫合理化自己的外遇，甚至以自己不孕為由，事發後丈夫還每天到康女家中，甚至對於自己罹患乳癌都不理會，因此每月得增加20萬元的醫療費用，且私生子侵害到未來丈夫財產的繼承權，以公司資本額1200萬美元計算，要求對方再賠償2億7792萬元。

鄒男則表示目前仍與妻子同住，並每月給她8萬生活費，並沒有疏於照顧，且因3子女仍幼小才會前去查看，但並非每天去康女家中，繼承權部份尚未發生求償不合理，且每個月的20萬醫療費未出示證據，因此法官判2人須賠償精神撫慰金200萬元。