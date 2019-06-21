長榮罷工危機　蘇貞昌：國內航線如果有必要可「出動軍機」

記者郭世賢／新北報導

行政院長蘇貞昌21日上午到新北市萬里區出席活動時，針對長榮航空空服員罷工一事，蘇揆表示，不願意看到罷工，但罷工是勞工朋友爭取權益的一個手段，望勞資雙方最後能夠達成協議，最重要是不能影響到旅客的權益，希望此事能趕快圓滿結束。

▲ 長榮罷工爭議，蘇貞昌說，若有必要國防部將出動軍機協助。（圖／記者郭世賢攝）

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蘇貞昌表示，政府實在很不願意看到罷工，罷工也是勞工朋友爭取權益的一個手段，但是我們都希望勞資雙方最後能夠達成協議，最重要是不能影響到旅客的權益。所以我們一看到長榮罷工，政府就啟動原先就有準備的各種機制，希望讓乘客所受到的影響最小。

蘇貞昌說，我們也一再呼籲勞資雙方趕快達成協議，我們也由勞動部、交通部來希望能夠促成協議，一方面也啟動各種機制，包括國防部出動軍機等，如有必要，我們都從各方面來幫忙，希望最後能夠圓滿。

被媒體問到長榮罷工一事，何時可落幕？蘇貞昌表示，林佳龍部長因公出國處理公務，沒想到碰上長榮罷工，他已經立刻更改行程，現在兼程趕回，就快要回到國門，但交通部、勞動部及各部會大家都早有準備，同時交通部王國材次長也坐鎮，所以我們啟動各方面機制，就是希望損害減到最小、不便減到最小，並且維護乘客權益為第一優先。但我們還是呼籲勞資雙方趕快達成協議，希望趕快圓滿結束。