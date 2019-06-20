日阿兵哥不知道「珍奶」是啥？　聯誼聊天尬回慘遭正妹Say No

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台灣代表飲品「珍珠奶茶」最近在日本掀起熱潮，每間手搖店幾乎都大排長龍，受歡迎的程度可以說是超乎想像，甚至還成為了男女聯誼時的決定第一印象的關鍵話題。最近日本節目《ナイナイのお見合い大作戦！》前往沖繩幫當地自衛隊員找尋對象，其中一名21歲軍人齊藤優佑在與感興趣的女性互動時，因為不知道珍珠奶茶是什麼東西，就這樣尬聊一番後，最後不了了之。

在最新播出的《ナイナイのお見合い大作戦！》中，節目組來到沖繩，為當地陸上自衛隊員舉辦聯誼活動。其中，最年輕的參加者齋藤從小嚮往當一名軍人，是個從來沒有談過戀愛的「母胎單身」，他在工作人員的詢問下，選擇了在東京飲料店上班、充滿氣質的20歲女生中道千咲，作為感興趣的聯誼對象，而之所以選擇她的最主要理由，竟然是因為對方在檔案中寫到自己販賣的是「珍珠奶茶」。

▲ 齊藤不知道珍珠奶茶是什麼，讓賣珍奶的聯誼對象好尷尬。（圖／翻攝自Masato Toujyou推特）

原來，由於齊藤長期在沖繩當兵，根本完全沒有聽說過珍珠奶茶，也不知道它到底是什麼東西，「我猜它…應該是食物的一種吧！」帶著對這種神祕玩意的滿滿好奇心，齊藤在與中道進行了第一次見面。

互動過程中，齊藤不停詢問中道關於「珍珠奶茶」的細節，還說到「它是需要在上面撒著鹽巴，再沾著吃的東西嗎？」讓對方聽完無言又好笑，只好耐心向他解釋這種飲料的特色，接著就尷尬結束了互動。

果不其然，在最終決定配對的階段，中道選擇接受了另外一位空軍的告白，齊藤也沒有站出來對中道告白，而是選擇了另一位在醫療產業工作的女性，雖然逗笑一堆網友的2人沒有因此譜出一段「珍奶戀曲」，不過最後都成功找到了各自喜歡的另一半，也算是有了完美的收尾。