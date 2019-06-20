小7大夜1個月當自己家　偷菸偷毛巾還偷儲悠遊卡請友喝珍奶

▲林姓男子到超商當大夜班1個月，就偷幫自己悠遊卡儲值上千元。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓男子到中山區某統一便利商店工作不到1個月，就偷菸、偷毛巾，還請朋友免費喝了2杯店內沖製的珍珠奶茶，店長盤點發現問題後，調閱監視器畫面，更發現林男多次沒付錢就自行在悠遊卡儲值，總計讓店內損失2036元，台北地檢署依業務侵占、背信等罪將林男起訴。

24歲的林男是從2018年1月1日開始，到台北市中山區的統一便利超商，擔任大夜班員工，同月28日，店長要盤點先前活動贈送用的毛巾存貨時，發現少了1條，無法向總公司報結，因此自行調閱監視器調查。

▲林男除了偷菸偷毛巾，還請朋友喝免費的珍珠奶茶。（圖為資料照／業者提供）

結果店長一路回溯錄影畫面，才赫然發現，林男在23日凌晨0點35分左右，用店內的機器和材料，請朋友免費喝了2杯珍珠奶茶，當天清晨7點多，一般大夜要交接班的時候，林男又拿走貨架上1包160元的香菸。

26日凌晨1點多，林男又在上班時，泡了2杯珍珠奶茶請朋友喝，到這時為止，4杯各60元的珍奶加上香菸，店家已經損失400元，但店長又發現林男操作悠遊卡儲值系統行徑可疑，一查才知道，原來林男除了偷走有形的商品，還在23日、26日、27日，共幫自己的悠遊卡儲值了6次、總金額1936元。

案經店長提告後，檢察官偵查認為，林男的行為同時觸犯了背信、業務侵占2罪，依法將他提起公訴的同時，也請法院宣告沒收全部犯罪所得2036元，如果不能沒收的話，追徵等值的金錢。

【其他新聞】

為了50元刺死街友 萬華香腸伯殺人罪起訴！差點連累妻子

人妻車禍撞到「變聲」三太子 開口就被笑！憂鬱求償150萬

清貧偷2顆茶葉蛋「輕」判3月 法官也怒了：苛刻！可宣告免刑