4天拖吊3次！違停男不滿「被針對」　帶隊狂毆...司機慘叫超淒厲

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名劉姓車主，因違規停車，4天內就被檢舉拖吊3次，劉男對拖吊業者心生忿恨，找來7名友人前往拖吊場叫囂、拿球棒圍毆爆打林姓吊車司機。新竹地院依傷害罪判帶頭的劉男及同夥4個月到拘役50日不等刑期，均可易科罰金。

23歲劉男分別於2018年4月2日上午、下午以及4月5日下午，各因違規停車，遭到新竹合理拖吊場拖吊共3次，其中4月2日當天還是早上才領回車子，下午又被拖。劉男認為4天拖3次，是拖吊場司機刻意針對他，在領車時又與拖吊場人員引發口角，種種不愉快，促使劉男帶人到拖吊場砸場洩憤。

▲劉男夥同一群人帶著棍棒朝林姓司機狂毆。（圖／翻攝爆料公社）

劉男帶7名友人爆打林姓司機的影片，被網友上傳到臉書各大社團，影片中可見身穿紫色上衣的林姓司機被一群年輕男子拿棍棒圍毆，即使躲到桌下仍被拖出來繼續打，林姓司機不斷慘叫，聽起來非常駭人，但一夥人卻絲毫不手軟，還跳起來「助攻」，直到打到無力才離開，警方也因此循線逮捕涉案7名男子。

7人向法官坦承犯行，法官認定7人為傷害罪共同犯。法官審酌，劉男是有相當智識經驗的成年人，僅因拖吊糾紛，就率眾將拖吊司機毆打，造成司機多處受傷及心生恐懼，雖劉男有意願和解，但與司機認定的賠償金落差過大，因此和解未成，新竹地院法官依傷害罪判劉男4個月徒刑，其他共犯3個月到拘役50日，可易科罰金。