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韓國瑜拜會海線一哥　顏清標「說重話了」：國道6號延伸花蓮

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▲韓國瑜在顏寬恒立委服務處和地方人士座談。（圖／記者鄧木卿攝）

▲韓國瑜拜會顏清標，受到大批支持者歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬參加22日晚上造勢大會前，下午4點10分先到沙鹿拜會大甲鎮瀾宮董事長顏清標，受到上百名熱情韓粉到場搖旗吶喊，韓、顏和地方支持者聊了半小時後離開，並未受訪，據參與者表示，顏清標希望韓國瑜如果當選總統，要落實曾提及的台中花蓮一日生活圈的構想。

▲韓國瑜在顏寬恒立委服務處和地方人士座談。（圖／記者鄧木卿攝）

▲隔著玻璃窗，韓國瑜和現場人士互動熱絡。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜、李佳芬兩人原訂下午3點半，到沙鹿區立委顏寬恒服務處拜會顏清標、顏寬恒、台中市副議長顏莉敏等一家人，但直到4點10分才抵達，現場除了上百名支持者之外，還有前立委郭榮振、市議員張滄沂、賴義鍠和大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人。

▲韓國瑜在顏寬恒立委服務處和地方人士座談。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬到達時，也受到民眾包圍。（圖／記者鄧木卿攝）

顏莉敏被問及會和韓聊些什麼時，她說，都是老朋友，大家就喝喝茶，聊聊天，鄭銘坤則僅說，會跟韓說加油。

韓李兩人到達服務處之後，受到大批熱情支持者包圍，一度和現場媒體發生推擠，後來進入室內和2、30名地方人士座談，並未開放媒體進入，但透過玻璃得知，韓國瑜在現場講得慷慨激昂，互動熱絡，現場人士也不時高喊韓國瑜加油、韓國瑜當選，半小時後，韓國瑜和支持者一起吃了米粉湯後才坐車離開。

▲韓國瑜在顏寬恒立委服務處和地方人士座談。（圖／記者鄧木卿攝）

▲韓國瑜講得慷慨激昂。（圖／記者鄧木卿攝）

據了解，韓國瑜說，2020關乎台灣未來生存發展，是非常重要的一役，希望尋求大家支持，而大家也報以熱烈掌聲。

據轉述，顏清標說，韓國瑜在花蓮場時曾提及國道六號延伸至花蓮，讓台中花蓮成為一日生活圈一事，顏希望韓如果當選總統，要說到做到，落實完成。

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關鍵字：韓國瑜,顏清標,國道六號

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