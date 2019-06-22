韓流到台中　正妹賣冷泡茶力挺「給年輕人一個希望」

記者李忠憲／台中報導

高雄市長韓國瑜22日在台中舉辦總統初選造勢，身為地主的董小姐與蔡先生這對情侶檔，在現場擺攤賣起高山冷泡茶，用行動力挺，從昨天開始就賣得嚇嚇叫，直呼「這次真的不一樣」。2人說，他們全家都力挺韓國瑜，希望韓能給年輕人一個希望，一個機會。

▲韓國瑜總統初選台中場，正妹董小姐擺攤賣高山冷泡茶力挺。（圖／記者李忠憲攝）

韓國瑜22日到台中舉辦總統初選造勢活動，吸引許多攤商一起「發大財」。其中，台中在地的董小姐、蔡先生情侶檔，更是全家力挺韓國瑜，2人並在現場擺攤賣冷泡茶，用行動力挺。

董小姐表示，因為是住台中，她之前都沒去過韓國瑜的場子，這次知道他要來十分開心，昨天就來擺攤，現場很多人潮，生意十分好。

蔡先生則說，他們全家都是挺藍，挺韓國瑜，這次真的不一樣，當然有信心，才會用行動表示支持他。

▲蔡先生與董小姐兩人在郭、韓之間選韓。希望能帶給年輕人一個希望。（圖／記者李忠憲攝）

記者問到為何不支持郭台銘而支持韓國瑜？蔡先生說，２人個性不一樣，郭董是為人民著想，韓國瑜則是帶人民發大財，可以幫台灣的產品銷出去。

他接著說，朋友在新加坡賣水果，他說很久沒有吃到台灣水果，韓國瑜上任後就吃得到，而且還擺著他的人形立牌在超市門口。現在景氣差，薪資也低，看能不能給年輕人一個希望，一個機會。

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