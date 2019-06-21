影／長榮罷工「10日歐洲行泡湯」人夫卻爽翻！　理由曝光...網驚：現省50萬

網搜小組／綜合報導

長榮航空罷工進入第2天，萬名旅客行程受影響，甚至有大票人滯留桃機。在一片哀嚎聲中，一名男網友眼看歐洲行就要泡湯了，反倒鬆了一口氣，而理由莫名戳中鄉民笑點，不少人直呼，「你老婆在你後面，她現在非常火」、「太爽了，趕快去泰國洗到脫皮」。

▲大票旅客受到影響。（圖／記者羅志華攝）

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由於長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會20日在會議場上宣布開始罷工，雖然並非全面停飛，但受影響的航班陸續增加中，許多準備出國或出差的旅客，也難掩無奈、甚至憤怒的情緒，還有不少人一顆心懸在那，不知最終結果如何。

不過，這名男網友卻和一般旅客抱持相反的心境，他在PTT八卦版笑說，「林北6月23日要飛法瑞義10天，結婚10周年蜜月旅行，看起來是飛不成了，省了20幾萬，還有正當理由不去，真是爽翻天。」

▲許多人喜歡到歐洲旅行。（圖／取自免費圖庫Pixaby）

原po表示，他們那一團是直飛巴黎進出，重點是旅行社說取消的機會很大，所以非常有可能省下一筆大開銷。一番話讓鄉民都笑了，紛紛回應「趕路看風景不必了，飯店舒服view讚即可」、「你知道你老婆在你背後嗎」、「10天歐三國太趕，不是機上就是車上跟床上」、「這個角度是滿爽的」。

還有不少內行人直言，「超省的，旅費小意思，採購清單才真的賺翻了」、「省20幾萬（X) 省50幾萬（O)」、「一整個受惠XDDD」、「10年紀念，又不是新婚，能省則省...哈哈」。

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▼旅客在地板上等候。（圖／記者羅志華攝）