向救難人員敬禮！步行背運7小時　金礦山屋傷者終獲救

▲因天候不佳直升機無法挺進山區，搜救人員最後以步行背運方式將鄭男背負下山。（圖／南投消防局提供）

記者白珈陽／南投報導

台南市鄭姓山友與5名友人組成登山隊，5月31日預計攀登馬博橫斷、在前往金礦山屋途中不慎滑落邊坡，造成頭部重創，傷勢嚴重。南投縣消防局多次派出直升機救援，但由於山區天候不佳導致無法進入，救難人員擔心傷者傷勢惡化、身體逐漸虛弱，6月2日與傷者達成協議，將傷者以步行背運方式運下山，目前鄭男已在南投縣竹山鎮秀傳醫院接受治療。

▲鄭男不慎滑落邊坡，造成頭部重創，10多公分撕裂傷令人怵目驚心。

南投縣消防局第3大隊長林正宜表示，接獲報案5月31日當天便已請求直升機支援，無奈山區始終飄雨，且雲層太厚，直升機無法進入山區，但已派出第一梯次地面部隊4名人員先行前往金礦山屋搭救。

▲受天候影響，空勤部隊始終無法順利進入山區。

6月1日上午10時派出第二梯次地面部隊6名人員前往救援，此時接獲山友通報鄭男生命跡象穩定；近中午時再度從台中清泉崗機場派出直升機，午時12時許抵達山區時仍因天候不佳返回機場。

但下午2時30分，第一梯次到達金礦山屋觀察傷者後發現，除頭部有10幾公分撕裂傷、耳朵撕裂傷，左手臂也疑似骨折而腫脹，不適合移動，狀況不樂觀，遂請求空勤部隊救援；下午3時55分3度嘗試派出直升機，又因山區天候影響無功而返。

▲連日雨勢造成山區地面濕滑、岩石鬆動，地面部隊人員冒險挺進救援。

林正宜說，根據中央氣象局預報顯示，未來幾天天氣仍不穩定，在評估直升機可能仍無法起飛及傷者傷勢恐惡化前提下，與傷者達成共識之後，決定以步行或揹運方式來把他運下山。6月2日早上5時拔營，離開中央金礦山屋，並將鄭男輪流背負，最後午時12時搜救人員返抵登山口，也順利將鄭男送往竹山秀傳醫院，任務終於完成。

▲鄭男目前已在南投縣竹山鎮秀傳醫院接受治療。

消防局提醒，受日前豪雨影響，山區路況不穩定，許多地方都有坍方、落石的可能，加上近日仍然陰雨不斷，除地面濕滑外也須當心雷擊，梅雨季期間民眾上山前得三思。