素食主義媽「轉性嗑生肉」健康變回25歲　終結便秘每天超順暢

▲生肉變成伊娃的最愛。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

美國芝加哥56歲女子伊娃（Eva LaRoche）原本是位素食主義者，儘管吃得健康，她的身體狀況卻沒有好轉，還長期飽受便秘所苦，因此決定從兩年前開始食用生肉，沒想到現在排便變得非常順暢。她驚訝表示，「我覺得自己更健康、強壯，而且就像有著25歲時的身體。」

《地鐵報》（Metro）報導，育有兩名孩子的伊娃很久以前就有便秘問題，每次上廁所宛如生孩子般痛苦，她一直在找尋適合自己的飲食風格，直到32歲時成為素食主義者，她不是為了動物福祉，也不是為了環境，「我只想做對身體最好的事情。」然而，6年吃素過程中，她聲稱消化問題沒有改善，而且整體健康狀況還走下坡。

伊娃回憶，她當時特別容易感冒、掉髮，皮膚還變得很乾，她2002年又開始回歸均衡飲食，接著2007年她決定來點不一點的，只吃特定幾項食物，她每8天到14天才會排便一次。

絕望的伊娃有天瀏覽臉書，突然看到有網友聲稱吃生肉有益健康，「我想著，我還能失去什麼呢？」她先從生牛肉開始挑戰，接著進階到其他未烹煮的動物器官，讓她意外的是，她的便秘問題竟然解決了，每天上廁所都很順利，而且她還活力充沛，「這確實替我的健康帶來奇蹟。」

然而，營養學家丹尼爾（Daniel O’Shaughnessy）表示，人類吃生肉有食物中毒的風險，這樣的飲食習慣並不安全，另外，光吃生肉也會造成營養不均衡，缺乏維生素與礦物質。