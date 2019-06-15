德國慈濟人用精緻蔬食獲響應　環保理念讓德國人讚賞

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

德國民眾為了健康與環保，近年興起茹素風潮，帶動純素加工食品產業，德國慈濟志工為了推廣吃素不僅健康，素食也能精緻化，連續三年與德國最大連鎖百貨公司合作舉辦勸素活動，以原型蔬果烹煮精緻蔬食料理，讓德國民眾滿足口慾同時，吸收素食觀念。

旅居德國逾20年的慈濟志工林美鳳長期觀察發現，拜環保與健康意識抬頭，德國吃素的人口逐漸攀升，部分民眾吃素是為了減少身體負擔和疾病，有些則為了環保，響應不吃肉類減少二氧化碳排放量，因此有越來越多Vegan(意旨嚴守素食主義者)需求，包括ALDI、REWE等幾家大型連鎖超市，皆在賣場設置純素食品專區。

環保、素食逐漸成為多數德國人的日常習慣，慈濟德國志工花了半年時間進行分析籌備，理出德國素食變化不多，為讓更多人發覺蔬食的美味和健康， 2017年開始，與德國最大連鎖百貨公司Karstadt合作舉辦素食示範品嚐活動，業者提供慕尼黑、杜賽道夫與法蘭克福等三處分店場地與餐廳器皿，慈濟志工烹煮一道道色香味俱全的精緻蔬食饗宴，吸引逛街民眾駐足品嚐，志工把握機會推廣蔬食減碳、環保與動物平權的理念，邀約民眾蔬食，獲得熱烈響應。

請繼續往下閱讀...

林美鳳表示，德國政府推動環保，除了在國內各大超市入口處設置寶特瓶與玻璃瓶回收獎勵機器外，每個社區皆設有垃圾資源集中點，分為垃圾、鐵、紙、塑膠、玻璃等類別進行集中回收。然而，前端資源回收的紙、寶特瓶與玻璃瓶回收明確，其餘資源回收物後端處理與再生比率有待商榷。

德國慈濟志工推動的慈善面向，除勸素與環保宣導外，協助中華民國外交部駐德國代表處，提供台灣留學生與旅遊民眾急難救助；各種機構與街友關懷，更重要的是，積極參與世界三大設計獎，向世界各國介紹慈濟因應各項救難所研發量產的環保救災物品，「淨斯多功能福慧床」獲紅點設計大獎最高品質獎、匹茲堡國際發明展金牌及慈善公益特別獎、iENA德國紐倫堡國際發展金牌獎、中國好設計優勝獎。

林美鳳說，德國是世界上社會保險制度最爲完善的國家之一，政府與各大小社福機構建立資料完整且通訊順暢網絡。由於人口老齡化問題日益突出，出生率不斷下降，失業率和失業總人數持續上升，已成爲嚴重的社會問題，德國慈濟志工思考以張老師輔導模式，為留學生與旅居德國華人提供身心靈陪伴。