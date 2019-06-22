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慧眼看天下／黃寶慧獨家專訪　美國猶太人委員會執行長

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▲▼黃寶慧專訪美國猶太人委員會政策副執行長以薩森（JASON ISAACSON）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

▲黃寶慧專訪美國猶太人委員會執行長以薩森（JASON ISAACSON）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

新聞節目中心／綜合報導

本月6號，是諾曼第登陸的「D-Day」75周年，諾曼第登陸戰役標誌著盟軍反攻納粹的起點，我們回顧二次大戰的歷史，最讓人悲傷的就是「納粹屠殺猶太人」，根據估計至少有超過六百萬猶太人遭到屠殺，但猶太民族不僅沒有因此垂落，反而更激發他們無比的韌性和團結的力量。

這次慧眼看天下主持人黃寶慧獨家訪問，美國最有影響力的猶太人政策團體，「美國猶太人委員會」執行長以薩森（JASON ISAACSON），談到近代史上最悲傷的過去猶太大屠殺，給了世人什麼啟示，以薩森說，「我們從大屠殺學到好幾個教訓。任何受到迫害的人民或次群體需要動員起來，他們需要結交朋友，需要和社會的其他部分連結，並且集結這些力量來對抗偏見；猶太人在過去75年來，雖然復原了，但還是滿身傷痕，充滿痛苦的回憶。」

以薩森也提到，一般猶太人怎麼看待德國，以他自身為例，以薩森的父親曾在歐洲參加二次世界大戰，是個美國士兵，也是眾多幫助歐洲從納粹手中解放的人士之一。在以薩森的家中，根本不會考慮購買德國的產品，但那是1950、60年代，在現在 「美國猶太人委員會」跟德國政府、機構以及社會，都保持頻繁的接觸，持續推動能夠跟德國開放的對話，並且了解即便有慘痛的過去，德國還是我們潛在的夥伴。

在經歷過去的苦難，猶太人不僅沒有退縮，反而以更堅強的角色出現，在世界任何一個角落，猶太人都佔有舉足輕重的地位。舉例來說，20世紀最重要的科學家愛因斯坦、股神巴菲特、微軟創辦人比爾蓋茲、Facebook的創辦人馬克祖克柏都是猶太人，而美國總統川普女婿、白宮高級顧問庫許納也是猶太人。猶太人經歷苦難後，還可以越挫越勇，以薩森認為猶太人很重視家庭教育、價值觀、和維繫這些價值觀與標準，不只是輕描淡寫的帶過，而是認真看待所面臨的挑戰與帶來的機會，而之所以在某些行業中，猶太人的成就的確不成比例，以薩森說，「猶太人能發揮完整的功能，徹底融入社會，是因為我們重視教育、家庭的價值觀和傳統，並且參與世界與想要回饋給世界。」

在最後以薩森也提到，華人和猶太人共享的歷史和價值，在許多方面文化和文明都很類似，而且華人並沒有反猶太主義，這點值得注意與讚許，這也更有助於華人跟猶太人合作、成為朋友，繼續發展重要的關係。

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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,美國猶太人委員會,話題面對面

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