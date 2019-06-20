吞下定心丸！　墨西哥率先批准美加墨貿易新協議

▲墨西哥總統羅培茲.歐布拉多表示，通過《美墨加協議》，好比給他們吃了一顆定心丸。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

墨西哥參議院周三(19日)以壓倒性多數票批准跟美國、加拿大達成新的自由貿易協定，是3國中第一個立法批准的國家。

墨國上議院以114票贊成、4票反對通過這項《美墨加協議》(USMCA)。之前，美國總統川普要求重新談判，以取代原來3國之間的「北美自由貿易協定」(NAFTA)。

墨西哥總統羅培茲.歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)說：「投票通過是非常好的消息。這意味著在墨西哥的外國投資、我國的就業、我們在美國生產商品的貿易都得到了保障。」

墨西哥經濟部在聲明中說：「通過批准協議，墨西哥釋放出支持開放經濟、並加深北美地區經濟一體化的明確訊息。」僅僅在不到3星期之前，羅培茲.歐布拉多的政府才把批准該協議的必要文本送交國會。

儘管川普最近揚言要就移民問題向墨西哥徵收懲罰性關稅，但羅培茲.歐布拉多一再表示有信心通過協議。長期以來他一直尋求讓USMCA迅速獲得批准，以消除墨西哥投資者心中的不確定性，好挪出時間和力氣專注在國內優先事務上。

多位墨西哥參議員對上述協議表示支持，因為它為墨西哥人提供經濟穩定的信心。

分析指出，墨西哥率先通過協議對川普政府來說也是個好消息，因為此舉將促使美國國會可能在今年夏天批准該協議。但它的批准仍然受到民主黨控制的眾議院內一些人的反對。

民主黨人表示，在政府改變協議中有關執法、勞工、環境和藥價的條款之前，他們不會急於通過這項協議。這也意味著墨西哥剛剛批准的文本可能不是最終協定的內容。

除了USMCA之外，墨西哥仍需證明勞工改革法的執行力度。美國眾院議長裴洛西表示，她希望瞭解墨西哥如何執行4月下旬時通過的具有里程碑意義的法律。民主黨和工會同時表示：擔心墨西哥沒有足夠的資源兌現新協議所要求的關於勞工改革的承諾。