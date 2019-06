快訊／美國費城煉油廠爆炸　「橘色火球噴黑煙」震動房屋

▲費城發生爆炸。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

《福斯新聞》報導,美國費城當地時間21日約上午4時15分發生大規模爆炸,疑似是一處煉油廠失事,目前還沒有傷亡傳出,救援單位已趕到現場。從推特上的影片可見,整個城市就像有顆橘色火球在燃燒。

美國賓州費城官員證實,這場清晨火災發生在擁有150年歷史的「費城能源解決方案煉油廠」(Philadelphia Energy Solutions Refining Complex)。目前官方沒有提供進一步的細節,還不清楚火災的詳細成因。

Oil refinery explosion in South Philadelphia viewed from hotel. @CBSPhilly pic.twitter.com/3IvLpsx0vP — Lee Ferris (@ferrisphotos) 2019年6月21日

據了解,這家煉油廠每天生產33萬桶原油,是美國東部沿海地區最大的煉油廠,擁有約1000名員工。爆炸地點位於第31街與Passyunk大道之間,附近還有一家運動中心。

當地時間清晨5時過後,火勢已被控制住,不過有幾條道路處於封閉狀態,包括連接南費城的76號州際公路。NBC報導,爆炸瞬間,附近的房屋都感覺到震動,空中也瀰漫著濃厚黑煙。

南費城部分鄰居表示,爆炸發生後,有一些碎片從空中降落到街區。有推特網友形容,爆炸發生時,在車內都可以感覺到熱氣。

@6abc @CBSPhilly @FOX29philly Philadelphia energy Solutions Refining Complex at about 4:15 am pic.twitter.com/vK1Vs2MEfR — hood’s favorite vegan (@1nicetownbean) 2019年6月21日

BREAKING NEWS: Explosion and huge fire at the Philadelphia Energy Solutions refinery in South Philly. 76 and 95 closed in the area. Fortunately no injuries reported. pic.twitter.com/eluhovWIty — Jim Donovan (@jimdonovancbs3) 2019年6月21日