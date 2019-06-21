「全球鷹」殺手鐧解密！被伊朗擊落震驚國際　白宮戰情曝...川普空襲喊卡

▲ 美軍擁有35架全球鷹。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美軍RQ-4A全球鷹無人偵察機本周被伊朗的防空飛彈擊落，立刻引起國際社會關注。但對於無人機被擊落的地點，目前雙方說法不一，美方堅持當時是在國際空域，伊朗則稱無人機闖入伊朗領空。事實上，這架無人機可在6萬英呎的高度飛行，擁有的防禦高度超過多數的防空飛彈射程，而如今伊朗已有能力把這架無人機擊落。

Map: Where was a drone shot down? U.S. and Iran dispute the location https://t.co/hfIGaL7QIY — NYT Graphics (@nytgraphics) June 21, 2019

綜合TIME、紐約時報等外媒報導，這起事件讓美國總統川普20日一度批准對伊朗進行軍事襲擊行動作為報復，原訂伊朗當地時間21日天亮前鎖定特定目標攻擊，戰機隨即升空、船艦也就定位，但在軍事行動在周四晚間臨時喊卡。

▲ 美國總統川普（左）以及美國國務卿蓬佩奧（右）。（圖／路透）

據了解，當時川普人正在白宮，與多名高級官員討論此事。一名外交人士透露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）被夾在川普和國安顧問波頓（John Bolton）之間，擔任負責協調的角色。

「總統在使用軍事武力這方面，展現了超乎尋常的『避險』態度」，華府智庫威爾森中心專家米勒（Aaron David Miller）提到，川普並不希望開啟一場新戰爭，「但相較之下，波頓與過去相同，始終在伊朗問題抱持鷹派立場。」

《紐約時報》指出，目前仍不清楚川普政府未來是否會執行另一波軍事行動。面對美伊緊張情勢，美國聯邦航空總署（FAA）20日深夜以「情勢緊張」為由發布緊急命令，禁止美國航空公司的班機飛越德黑蘭當局控制的荷姆茲海峽及阿曼灣空域。

▼ 美國「全球鷹偵察機」（RQ-4 Global Hawk）。（圖／路透）

事實上，RQ-4A全球鷹無人偵察機沒有武裝，主要可在海上、沿岸地區執行偵察任務、收集數據，可在無需加油的狀態下飛越太平洋，儘管體積大、飛行速度緩慢，但它的飛行高度約莫是一般民航機的2倍。

「這架無人機擁有相當重要的防禦高度」，胡佛研究所、史丹佛大學學者艾米齊加特（Amy Zegart）表示，這起事件對美國來說是個警惕訊號，因為「它飛行高度非常高，而伊朗有能力把它擊落，這也代表著他們已具備部分特定的能力。」

目前美軍擁有35架全球鷹。根據軍方2011年資料顯示，每架成本約1.76億美元，價格遠高於MQ-1掠奪者無人攻擊機、MQ-9收割者偵察機價格等空襲用無人機。

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▼ 美國海軍20日公布相關影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▼伊朗也公布相關畫面 。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）