「全球鷹」殺手鐧解密！被伊朗擊落震驚國際　白宮戰情曝...川普空襲喊卡

▲ 美軍擁有35架全球鷹。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美軍RQ-4A全球鷹無人偵察機本周被伊朗的防空飛彈擊落,立刻引起國際社會關注。但對於無人機被擊落的地點,目前雙方說法不一,美方堅持當時是在國際空域,伊朗則稱無人機闖入伊朗領空。事實上,這架無人機可在6萬英呎的高度飛行,擁有的防禦高度超過多數的防空飛彈射程,而如今伊朗已有能力把這架無人機擊落。

