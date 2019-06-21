案情大逆轉！美海豹戰士「割喉、猛刺IS戰俘」　控方證人自稱原凶





▲蓋拉格被指控殘殺戰俘，20日案情出現大逆轉。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導



美國海軍海豹部隊（US Navy SEALs）特別行動負責人蓋拉格（Edward Gallagher）被控割喉殘殺一名伊斯蘭國(IS)少年戰俘，並殺害了兩名伊拉克平民，聖地牙哥海軍法庭進行審理，20日出現戲劇性大逆轉，一名控方證人在出庭時表示，當時是他親手殺死了那位戰俘，令檢察官大為震驚。

據外媒報導，蓋拉格被控多項戰爭罪，其中包括用刀刺入一名伊斯蘭國少年戰俘的咽喉和身體，那時少年正接受軍醫的治療，卻遭他拿刀猛刺還割喉。除此之外，蓋拉格還被指控於2017年駐守伊拉克時，射殺了一名學齡的女孩及手無寸鐵的老人，然而2人都在數百碼之外，完全不會對部隊造成威脅。

控方證人史考特(Corey Scott)於20日出席法庭時透露，是他殺死了那名伊斯蘭國的少年。他表示，雖然蓋拉格用刀劃開了那名少年的喉嚨，不過是為了能插入呼吸管，以幫助受傷的少年呼吸。他描述，當時自己想以安樂死的方式殺死少年，所以自己用拇指將呼吸管按住，讓那名少年斷氣。最後他說，自己下手的原因是擔憂少年的伊斯蘭國身分，在被送回伊拉克後，會遭受酷刑折磨。

檢察官在聽完史考特的證詞後大為震驚，並表示自己從未聽過這件事。蓋拉格的辯護律師先前就曾表示，被告試圖對受傷的少年進行治療，所以才在喉嚨上做了緊急切口方便插管。他認為，針對整起事件，是因為海豹隊員們都對蓋拉格的領導方式感到不滿，他們憎恨他而導致。



自案件公開以來，蓋拉格的家人一直直言不諱，宣稱蓋拉格是無辜的。而他的妻子也曾多次公開露面，並在社交媒體上分享她自己的故事。