影／學生合照這次穿「溜之大吉」　韓國瑜笑回：不需介意個人意見

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前和模範生、畢業生合影時遭一名國中生嗆「選總統太可笑」，引起外界譁然，韓國瑜21日再度和市長獎學生合影，這回又有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台，兩人在台上的互動，也再度引起關注。

▲有學生穿著「溜之大吉」的衣服上台與韓國瑜合照。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜21日再度和模範生及市長獎畢業生合影，其中一名鳳山工商的黃同學穿著印有「溜之大吉」的上衣上台，韓國瑜在台上看到的第一時間，也忍不住喃喃唸出「溜之大吉」4個字，但韓臉上帶著笑意，與學生合照完後還摸了一下對方的頭，雙方沒有多做交談，就完成整個合照流程。

▲韓國瑜伸手摸學生頭。（圖／記者洪正達攝）

這名黃同學下台後受訪表示，會穿「溜之大吉」的衣服，是為了想表達自己的意見，「我對韓國瑜沒什麼期待，但希望韓國瑜好好把市長做好，不要吃碗內看碗外」，他也坦言穿這樣的衣服上台雖然有點壓力，但現場沒人阻止他、父母也支持他表達自己的意見。

連續兩場活動遇到學生反應意見，韓國瑜說「只有一個同學穿溜之大吉，其他好幾個同學，還有塞信給我的，寫個卡片，祝福與打氣都有」，韓國瑜強調，大部分人覺得這是一生之中最重要的榮耀，過度凸顯這個沒有必要，「不需要為某一個人意見表達介意」。

▲韓國瑜看到學生上衣，也跟著唸出「溜之大吉」4個字。（圖／記者洪正達攝）