詐騙集團車手黑吃黑60萬　慘遭毆打、針刺、火燒指甲虐待

▲桃園市湯姓男子等火燒毆打凌虐少年車手直至心臟病發挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市湯姓男子籌組詐騙集團於去年6月間指揮成員領取詐騙款項，其中杜姓少年趁機A走60餘萬元款項被湯發現，夥同另2人押走杜姓與葉姓少年，以棍棒毆打，還以火燒與刺指甲等方式凌虐，其中杜姓少年還因此引發心臟病發作，湯男見狀才緊急送醫，桃檢21日偵結依妨害自由罪嫌將湯等4人提起公訴。

檢警調查，23歲的湯姓男子籌組詐騙集團，於2017年6月3日上午以「你兒子販毒，積欠150萬元沒還，要付錢才能放人」為由，成功騙得溫姓婦人交付150萬元得逞，並約溫婦在新北市蘆洲區某所學校門口花盆下交付贖款。

湯男負責調度車手，指揮杜姓與葉姓少年前往蘆洲區學校門口花盆下取走150萬元，但杜姓少年卻趁機A走60餘萬元，僅分給葉姓少年2萬元，湯男發現杜姓少年A錢情事，5日晚間率領同夥共3人，將杜姓、葉姓少年押到台北市某處民宅綑綁，過程中除亮槍恐嚇外，還以木棍毆打2少年，拿針刺、火燒指甲等方式凌虐，杜姓少年供出60萬元藏在家中某處，湯男要求杜姓少年母親將現金交出後，直到杜姓少年心臟病發作，湯男才連忙將杜姓少年送醫。

桃檢認為，湯男等人已涉嫌違反妨害自由、傷害、恐嚇取財，在杜姓少年檢具醫院診斷證明與杜母指證歷歷下，偵結依妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪將提起公訴。

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