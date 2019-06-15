誘騙男大生自拍上傳成人網站　被害人要撤下「再上傳又上當」

▲桃園市廖姓男子誘騙男大生自拍裸照與洗澡影片上傳成人網站卻挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子因把玩線上遊戲認識男大生，卻誘騙其自拍裸照與生活影片上傳某成人論壇網站供不特定人士瀏覽，男大生察覺有異後要求撤回裸照影片等，廖男以必須再上傳自拍影片才能撤片為由，一再誘騙男大生自拍上傳，男大生驚覺受騙後提告，桃檢偵結將廖男依強制罪提起公訴。

檢警調查，27歲廖姓男子與男大生早期以線上遊戲網友結識多年，涉嫌於2017年間6月間，透過通訊軟體陸續取得男大生裸照與生活照，廖男以電腦合成為成人論壇網頁，以標題「大學生自拍」放置於某成人論壇網站，誘騙男大生上當。

男大生擔心自拍裸露影片在成人論壇網站上外流，要求廖男將影片等下架，廖男竟謊稱：「已跟PO網的人聯絡上，對方說，只要你傳送不雅影片給他，就願意撤下影片」，男大生信以為真，竟再度拍下洗澡與如廁之不雅影片透過LINE傳給廖男，男大生事後驚覺受騙報警處理。

警方持桃園地院核發之搜索票查扣廖男位於桃園市八德區住家電腦、手機等證物，查扣男大生自拍影片等證據移法送辦；廖男在偵訊時坦承誘騙男大生自拍不雅影片，桃檢認為，廖男違反男大生意願拍下不雅影片並外傳，全案偵結依強制罪將廖男提起公訴。

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