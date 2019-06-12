台東婦「中彩券」要匯保證金遭阻　嗆警「損失你負擔不起」

▲▼婦人遭詐騙中千萬彩金要匯保證金，員警及銀行銀行員極力勸阻。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東陳姓婦女稱日前透過LIVE群組的友人下注「香港彩券」中了千萬獎金，要匯中獎的保證金給好友代為轉交給彩券公司，員警獲報趕到現場阻止，婦人還出示照片語氣堅定稱不可能遭騙，請員警不要阻擋千萬損失員警負擔不起，員警無奈只有向婦人說，全世界中獎沒有人在繳保證金的，婦人頓時無言才知道受騙了。

台東警察分局馬蘭派出所副所長陳文明、警員鍾景峰日前15時許接獲報案，有民眾好像遭到詐騙要匯款美金800元至國外。

員警到場後陳姓婦女稱日前透過LIVE群組的友人下注「香港彩券」中了千萬獎金，要匯中獎的保證金給好友代為轉交給彩券公司，還表示好友任職於澳門旅遊有限公司，已經認識一陣子了，又出示照片說假不了，語氣堅定稱不可能遭騙，請警方不要阻擋屆時領不到彩金，千萬損失員警負擔不起；此時員警直接了當向婦人說世界各地中獎沒有人在繳保證金的，婦人頓時無言，脫口說出對啊！我怎會沒想到。

▲婦人出示line對話照片，堅稱不可能遭騙，請警方不要阻擋屆時領不到彩金，千萬損失員警負擔不起。

警方調查表示，陳姓婦人今年5月中旬經由臉書朋友介紹，把1名叫姜成波的男子加為好友，平時與男子相談甚歡並經常以LIVE傳達訊息及虛寒問暖，某日男子稱自己是澳門旅遊有限公司的員工，有明牌可以提供下注香港彩券，在男子的慫恿下陳婦購買了彩券，隔天陳女就接獲男子的通知，她所下注的彩券中了千萬獎金，當陳婦欣喜若狂時，該男子隨即又說須先繳交保證金800元美金（約新台幣約24,000元）才可領取獎金，且繳交保證金的時間有期限不可逾期，陳女信以為真隨即到銀行欲匯款至其指定帳戶，銀行行員關懷提問時驚覺有異立即通知警方；員警到場與陳民交談中得知為詐騙集團慣用手法，耐心向陳婦說明，此時才驚覺遭騙，婦人對員警及銀行行員不厭其煩之解釋再三致謝。