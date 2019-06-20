林俊傑演唱票八百元「他買三千伍」　不爽給賺「只給一千」詐欺起訴

▲桃園市林姓男子上網以7000元購買2張演唱會門票，事後僅匯2000元挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年2月間欲購買金曲歌王林俊傑在台北小巨蛋演唱會門票，但一票難求轉向網路購買，一名江姓女子表示願意轉讓2張門票，林男以7000元購買，雙方私下約定購票事宜，結果林男收到門票後卻僅匯2000元，江女怒告林男詐欺；桃檢20日偵結依詐欺罪向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，金曲歌王JJ林俊傑今年2月14日到17日在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，因演唱會門票秒殺難求，網路上出現不少黃牛票，23歲林姓男子沒買到票於2月初某日凌晨透過臉書、LINE群組詢問有無林俊傑演唱會門票，結果江姓女子同意出售，林開價2張7000元，雙方約定後江女先將門票寄出，但林男收到演唱會發現原價是1張800元，2張也僅1600元，所以僅匯2000元給江女。

江女質疑林男違約，說好以7000元成交卻僅匯2000元涉嫌詐欺，林男偵訊時坦承僅匯2000元給江女，辯稱當時是他主動在網路詢問有沒有人可以轉讓2張JJ演唱會800元區的門票，江女回他並開價7000元，剛開始他同意這個價錢，但收到門票後覺得花四倍價錢有點不值得，所以僅匯2000元給江女。

桃檢認為，林男原允諾要支付7000元，拿到票後只匯2000元，已涉犯「刑法」詐欺取財罪嫌，偵結向法院聲請簡易判決，另依規定沒收犯罪所得5000元。

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