長榮航空罷工！交通部應變計畫即刻啟動　國內線軍機待命支援旅客疏運

▲ 長榮航空20日下午16時起開始罷工。（圖／攝影中心攝）

地方中心／桃園報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會在會議場上突然宣布20日下午4時起開始罷工，對此，長榮航空也針對國際線確認機位且以開票，但因罷工事件而導致班機被取消或異動的旅客祭出改票及退票辦法，而交通部的應變計畫也即刻啟動。

長榮航空與桃園市空服員職業工會20日重啟勞資協商，但會議針對第一項「提高外站津貼」、「禁搭便車條款」等訴求，雙方未達成共識，最終工會宣布破局，並自下午4點開始展開罷工行動。

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長榮航空表示，20日國際線部分從下午4時起至晚間12時，共計影響人數多達8628名旅客，國內線部分，16:00至24:00，訂位旅客共有2982名，目前盤點空服員運能，可以正常完成營運。

針對受到影響的旅客，長榮航空也祭出因應辦法，除可改票外，持有695、525本票，搭乘因罷工影響的BR、B7正航班或聯營BR、B7班號的旅客，可免扣退票手續費。

此外，交通部部長林佳龍也已指示應變計畫即刻啟動，將針對消費者及旅行社權益保障、國際航班簽轉、國內航班運能調度、機場應變等面向，要求民航局、觀光局、機場公司、長榮及立榮、華航及華信、客運業者依應變計畫啟動因應整備，另外也建請國防部軍機備援協助馬祖聯外交通，以及衛福部依「緊急醫療空中轉診後送計畫」預作因應準備。

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