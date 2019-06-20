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影／反制空服員罷工！　長榮確定「不發年終、不調薪、3年不給優惠票」

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▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

▲在發動罷工後，長榮空服員陸續前往公司南崁大樓集結。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空與空服員爆發勞資爭議，桃園市空服員職業工會自16時發起罷工行動。為因應後續罷工行為，長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空下午已發出員工內部信，說明在罷工期間的相關福利，並會根據先前對內發布的措施，若罷工導致公司獲利下滑、虧損，在恢復獲利前，將暫停發放年終、年度調薪以及提供員工及其直系親屬的優惠機票，但罷工期間出勤者，不受此限。

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▲▼長榮公司針對罷工事件召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲長榮航空針對罷工事件召開記者會，一開始總經理孫嘉明就率領主管鞠躬致歉。（圖／記者屠惠剛攝）

針對空服員發起突襲罷工，長榮航空下午4點半召開後續因應措施，在空服員福利方面，有媒體問及，長榮航空是否會依照先前發給員工的信件，不發年終、不調薪、不給優惠機票等福利，長榮航空總經理孫嘉明表示，一旦罷工發起，就會依照對內公告的措施會來執行。

▲▼長榮公司針對罷工事件召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫嘉明說，一旦發生罷工後，相關員工福利部分，就會依照先前發出的員工內部信執行。（圖／記者屠惠剛攝）

根據先前內部信件內容，長榮航空表示，工會種種傷害公司的行徑及言論，已使5月份以來訂位及載客率明顯下滑，一旦罷工行為發生，可以預期影響更鉅。因此，若罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，基於持續營運與恢復公司競爭能力考量，將暫停年終獎金與年度調薪作業，直至公司恢復獲利為止。

▲▼長榮空服員罷工訴求及公司回應。（圖／長榮航空提供）

▲長榮空服員8項罷工訴求及公司回應。（圖／長榮航空提供）

因罷工期間公司營運勢必面臨重大影響，有暫停或限縮福利措施的必要，一旦發生罷工長榮航空將依「國際航線員工優待機票福利辦法」第26條「公司得視營業狀況於一定期間或區間停止或限制優待機票之使用」，於罷工首日起3年，暫時停止所有員工及眷屬申請／使用本公司員工優待機票暨聯航優惠機票，以降低優待機票所發生的成本。

▲長榮空服員南崁罷工。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員集結在公司南崁大樓。（圖／記者林敬旻攝）

為鼓勵全體空、地勤員工於罷工期間支援公司，避免損害旅客權益，只要同仁於罷工期間依班別出勤者，及配合公司班表調整者，則不受此限。

在罷工發起後，長榮航空也再度發出內部信件說明相關福利措施，其中，對於罷工期間願意出來值勤的空服員，會給予固定獎勵金（一次），事務長20000元、副事務長以下10000元，此外，還會再依空服員本身平均日薪去算，一天能多領1700元至2000元。

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關鍵字：桃園市空服員職業工會,空服員工會,交通部,空服員罷工,長榮航空,長榮罷工

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