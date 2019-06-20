長榮罷工爆激烈衝突！高雄會員北上力挺　18:00高鐵左營站開記者會

▲長榮空服員南崁發動罷工。（圖／記者林敬旻攝）

地方中心／高雄報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會20日下午4時許發起罷工行動！不少空服員已經到櫃檯繳回員工證、台胞證、護照，即刻起不再接受勤務安排，現場爆發激烈衝突，而空服員工會長榮高雄會員傍晚宣布18：00將在高鐵左營站召開記者會，宣示北上力挺罷工活動的決心。

空服員工會日前至高雄市勞工局陳情，希望高雄市政府站在勞工立場保障高雄會員罷工權。高雄市勞工局回應，「針對勞工在團結、爭議、協商權等保障，都是秉持一貫立場，只要依法取得工會會員資格，不管人在何處，都享有各項勞動權益。」

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▲長榮罷工現場爆發激烈衝突。（圖／記者沈繼昌攝）

工會則強調，高雄分會會員雖主要工作地在高雄，但勞健保及管轄、指揮、監督權都屬於登記在桃園的長榮航空公司，也常應需求到桃園受訓、出勤，工作性質也以空中為主，難以區分工作地，合法會員完全無疑義。

工會提到，2016年華航空服員罷工，高雄會員不僅在第一時間動員遊覽車北上抗爭、亦積極積極參加罷工行動，受工會法第三十五條保障。如今長榮罷工行動，高雄會員也將於傍晚6時許站出來，至高鐵左營站召開記者會，宣示北上參加工會發起之罷工活動，繳交護照、員工證、台胞證，恪盡工會會員之義務、支持工會罷工行動。