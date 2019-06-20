長榮罷工旅客賠償數字出爐！「每人上限250美金」　食宿、交通都可賠

▲因應空服員發動罷工，長榮航空宣布旅客賠償事宜。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空空服員自下午16時起發動罷工，長榮航空初步預估今天將影響國際線8628旅客，國內線部分維持正常營運。針對旅客賠償部分，長榮航空表示，持有個人機票的旅客如果航班延誤超過6小時以上，將提供延誤期間衍生必要之食宿或交通等費用，彌補上限250美金。

長榮航空表示，今日國際線部分，從16:00至24:00，共計影響8628名旅客；國內線部分，16:00至24:00，訂位旅客共有2982名，目前盤點空服員運能，可以正常完成營運。

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▲長榮航空指出，因罷工衍生的費用，彌補上限為250美金。（圖／記者宋良義攝）

針對旅客賠償部分，長榮航空指出，持有個人機票的旅客如果航班延誤超過6小時以上，將提供延誤期間衍生必要之食宿或交通等費用，彌補上限250美金。有關於退票或是更改訂位之旅客，也將會提供免收手續費之服務，相關作業辦法已公布在長榮航空罷工專屬網頁。



至於團體旅客的部分，則請旅客與原委託之旅行社聯繫，長榮航空也將會由營業人員與旅行社洽商後續相關補償事宜。

接下來航班安排部分，長榮航空目前一天飛航80班上下，來回約160班，未來調度人力上，會先以短班部分為主，因為空服員的利用率會比較大；長班部分，因空服員會在外地停留3~5天，輪替率低，所以，公司主要會維持基本運量，不要讓轉機旅客滯留台灣，主要以洛杉磯跟舊金山航班優先考慮。

其他有替代航班部分，在航班調度上也會列入考量，若有友航可以飛航，會透過簽轉處理。長榮航空強調，會盡量發揮空服員最大運能，做完整規劃跟安排。