無人空拍機再度奏功　空中蒐證取締違規漁船保護海洋生態

▲南部分署第11岸巡隊出動無人空拍機，在親水公園外約0.5浬，查獲1艘違規投放籠具作業的漁船。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊，6月19日接獲第六巡防區指揮部通報，親水公園外約0.5浬1艘漁筏疑似違規投放籠具作業，立即調派無人機區隊臨空蒐證，成功查處違規作業之漁筏，全案以違反漁業法函送主管機關裁處。

6月19日上午8時許，第六巡防區指揮部雷達發現一艘漁筏，於親水公園外約0.5浬海域，疑有近岸違規投放籠具作業情形，該指揮部立即指揮第三無人機區隊出勤，該UAV無人機區隊接獲通報後立即操控無人機臨空查察，並飛行至該漁筏右舷上空確認為「盛」字號漁船，正在0.5浬海域處違規投放籠具作業，立即錄影蒐證，依違反漁業法函送主管機關裁處。

本案運用無人機機動、迅速特性，結合第六巡防區指揮部監偵幕，有效迅速應處，再次成功取締漁船違規作業，有效守護海洋漁業資源。南部分署第11岸巡隊表示，海巡署為落實海域執法、海洋生態保育及展現維護海洋資源決心，未來將持續運用無人機，發揮其機動及即時錄影蒐證功能，運用於「護永專案」、「救生救難」及「查緝走私、偷渡」等任務，民眾如有需要或發現不法，可撥打118專線，海巡署將迅速予以查處。