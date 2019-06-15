2050年地球長怎樣？　1分鐘對比短片公開...網：好難過

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隨著人類的開發、對環境資源的掠奪與破壞，地球的外觀相較過去已經有了不少變化，按照當前的發展速度，我們所居住的地球到了2050年又會變成什麼樣子呢？最近IG粉絲專頁「拯救我們的世界」（saveoneourworlds），就發佈了一段影片，清楚記錄下地球從過去一片綠意盎然的森林，變得貧瘠、毫無生氣；清澈的海洋最後飄滿了垃圾；活潑有生氣的動物則變得奄奄一息，畫面前後落差極大，讓人看了相當震驚。

在這段長度大約1分鐘的影片中，一開始先放上了2000年的地球風貌，可以看到完整的冰山、茂密森林、海豹在清澈海洋恣意游泳、企鵝在夕陽下自在走動、鯨魚在船隻旁邊噴水等畫面，每一幀都相當壯觀、令人感動。

不過接著影片快轉到2050年的地球，只見海面上漂浮著一大片垃圾，塑膠、鐵鋁罐，什麼想不到的東西都有；海鳥在海灘上痛苦的抽動著、綠蠵龜身上卡著塑膠袋，怎麼樣也掙脫不掉；船上的人類卻還忙著把更多的垃圾丟進海洋中。鏡頭來到陸地上，原先在2000年還茂密豐富的樹林，已經幾乎全被砍光，只剩地上堆著的滿滿垃圾山。

▲ 因為誤食人類丟棄的有害垃圾，許多生物身受其害。（圖／達志示意圖）

生氣蓬勃的地球從藍綠色轉為死氣沉沉的褐黃色，再搭配影片結尾「救救我們的世界」（save our world）的字樣，帶給許多人相當大的震撼，使得影片才上傳2天就獲得7.4萬人觀看。網友紛紛留言表示，「這可能就會是地球的未來，如果我們繼續任憑自己與其他人對環境造成破壞，它馬上就會成為既定的結果」、「人們根本不在乎他們到底做了哪些事，我覺得依照他們的心態，地球可能不用到2050年，就會變成這樣了」、「這讓人看了好難過，因為我們製造這麼多的垃圾，那些生物都在受苦，地球也快要迎向毀滅了」