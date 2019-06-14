防堵秋行軍蟲掌握最佳時機　太管處鼓勵民眾通報：有獎金

▲太管處在各遊客中心、管理據點張貼宣傳海報並要求保育巡查員及保育志工在園區巡查時特別注意秋行軍蟲的動向。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處為了防堵秋行軍蟲入侵，加強員工、在地居民、志工及遊客宣導，務使在發現的第一時間就能通報並即時處置。

太管處表示，秋行軍蟲是外來種昆蟲，繁殖速度快，以玉米、水稻等禾本科植物為食，對農業及生態傷害極大。

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▲張貼海報加強宣導民眾認識秋行軍蟲。

太管處已要求員工及志工辨識秋行軍蟲的特徵，一旦發現必須立即通報。並在轄區各遊客中心、管理據點張貼宣傳海報，也迅速通報園區西寶、洛韶、大禮、大同等農業生產的聚落，保育巡查員及保育志工在園區巡查時，也會特別注意秋行軍蟲的動向，解說員更會利用為遊客解說的機會，加強遊客辨識及通報。

秋行軍蟲從卵到成蟲一個世代約10天，目前台灣發現的都還是第一世代，因此防堵秋行軍蟲漫延，需掌握還未發育為成蟲的最佳時機予以消滅。

▲民眾發現秋行軍蟲的完整因應措施。

太管處表示，政府也提供通報獎金鼓勵民眾通報，民眾如果發現秋行軍蟲的蹤跡，請立及電話通報0800-039131，或下載農作物天然災害即時回報app網路通報。

太管處呼籲大家，防堵秋行軍蟲入侵是全民運動，需要大家提高警覺，一起用行動守護台灣的農業及生態。