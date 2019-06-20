不只IKEA！這些知名連鎖餐廳台南都沒有　網：做吃的在這不好混

▲臉書專頁《台南點》有網友列出8家沒有在台南展店的連鎖餐飲業者，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書台南點粉專）

記者林悅／台南報導

台南小吃美食享譽全世界，全世界觀光客一到台南，最想的還是台南美食鱔魚意麵、蚵仔煎、棺材板、小卷米粉、五柳枝、紅蟳米糕……，隨便想都有，甚至有人說，在台南街頭巷尾隨意找小家小吃店，就可令人大快朵頤，回味無窮，但以下8家知名連鎖餐廳，在「美食之都」的台南竟都沒有，也引起網友熱議。

臉書專頁《台南點》列出8家沒有在台南展店的連鎖餐飲業者，其中總店數最高達71家的是日式快餐連鎖店「吉野家」，南部地區僅在高雄開立4家分店；第2是總店數40家，美式速食連鎖店「漢堡王」；第3是總店數36家，日式丼飯連鎖店「すき家Sukiya」。

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第4是總店數18家，日本迴轉壽司『藏壽司くら寿司』，高雄有2間門市；第5由「鼎泰豐」、「海底撈火鍋」並列，皆為總店數10家、高雄1間門市；第6是總店數6家，來自瑞典的「IKEA宜家家居」，高雄1間門市；第7是總店數4家，日本迴轉壽司「壽司郎」，中部目前無分店，高雄1間門市。值得注意的是，「漢堡王」、「すき家Sukiya」，南部地區完全沒有營業據點。

有網友留言指出：「台南是美食之都，台南小吃的好吃程度，屌打這些名店，沒有這些名店無損台南美食之都的名聲」、「我們有丹丹漢堡」、「漢堡王本來在崇學路有，只是後來倒掉了」、「台南要這些幹嘛，離開台南想念的比這些多太多」、「全部不必」、「沒有會怎麼樣嗎？台南有很多自己的特色美食啊，求這種到處都吃得到的連鎖餐廳沒有意義吧！」、「做吃的在台南不好混」，但也是有網友希望IKEA到台南展店。