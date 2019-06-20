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黄偉哲、鄭文燦2人合體　推銷最優質台南芒果

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▲台南市長黃偉哲日北上桃園，與桃園市長鄭文燦一起力推台南優質芒果。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲日北上桃園，與桃園市長鄭文燦一起力推台南優質芒果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為行銷台南芒果，台南市長黃偉哲6月20日北上桃園，與桃園市長鄭文燦一起大啖芒果，號稱「芒果達人」的黃偉哲向鄭文燦市長介紹台南芒果的種類以及各種創意吃法，鄭文燦市長大讚台南芒果品質優良，鮮甜美味，是夏日裡的最佳水果。

台南與桃園市政府，共同在景福宮召開記者會，會中鄭文燦與黃偉哲市長兩人相見歡，一起合力將芒果汁倒入大型芒果冰雕，象徵2019台南國際芒果節正式啟動。兩位直轄市長不僅是台大前後期學長弟，還曾經共同走過學運時代，有著革命情感的兩人，推銷起芒果來可是各有一套。

台南市長黃偉哲表示，台南是全國芒果種植面積最大、產量最高的縣市，每年6月開始產區處處是芒果香甜滋味，紅艷的外皮金黃的果肉，讓人食指大動。尤其台南種植的芒果種類相當多，除了一般人熟悉的愛文、金煌，還有土芒果、玉文、烏香等等，品種雖不同但各具風味。除了芒果鮮果之外，芒果冰、芒果乾以及各式的芒果點心或是芒果創意佳餚，都相當受到歡迎。

請繼續往下閱讀...

記性相當好的鄭文燦市長，回憶起當年在台南當兵的時光，對台南芒果的鮮甜也是印象深刻，他盛讚台南芒果品質優良口感細緻多汁，是夏日最受歡迎的水果。

為讓北部的民眾也可品嚐到新鮮香甜的台南芒果，台南市政府7月7日於台北市希望廣場將舉辦芒果品嚐展售會，現場除了芒果展售之外，還有冰涼的芒果冰以及趣味遊戲，要讓參與民眾有吃有玩還可盡情採買。

配合2019臺南國際芒果節的舉辦，6月22日到7月14日活動期間台南市政府將在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等芒果產區辦理主題活動，內容包括芒果冰品、料理、烘焙、旅遊、採果樂等。

另一方面，市政府邀集台南知名的小吃糕點名鋪，應景推出芒果季節限定商品，包括「安平同記豆花」的芒果豆花；「周氏蝦捲」芒果果律沙拉蝦卷；「葡吉麵包」全麥芒果麵包；「福樓」的芒果牛肉、芒果豬肉、芒果魚片、芒果鮮蝦卷；以及網紅名店「拖車甜點」的芒果泡芙、芒果蛋塔、芒果香草蛋糕捲；「Prime派慕甜點工作室」夏日芒果冰；等。台南市政府邀請全國民眾把握活動期間，安排一趟台南輕旅行，一起來採芒果、玩DIY、吃美食！

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關鍵字：黄偉哲,鄭文燦,合體,台南,芒果

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