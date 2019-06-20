台南驚見蜘蛛人現身　失聯移工「攀無可攀」束手就擒

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，結合台南市勞工局與台南憲兵隊，共同執行專案查處行動，一共動員40名人力實施圍捕違法移工，其中1名失聯男移工，為求脫逃甘冒跌落風險，沿著房屋外牆往下攀爬，動作俐落，彷彿電影「蜘蛛人」一般，過程驚險萬分，移民署軟硬兼施下，將他逮捕。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，在台南市安南區查緝違法移工，其中1名失聯男移工，沿著房屋外牆往下攀爬，動作俐落，彷彿電影「蜘蛛人」一般，最後仍被逮捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊單位在台南市安南區某移工租屋處，一舉查獲12名越南籍違法外來人士。在查緝過程中，數名越南籍移工紛紛往頂樓逃竄，隨即從頂樓天臺逃往隔壁民宅，並收起「天台逃生梯」，試圖阻止移民署幹員追捕。

其中1名男性失聯移工為求逃往隔壁住戶，甘冒著跌落的風險，沿著房屋外牆往下攀爬，動作俐落，彷彿電影「蜘蛛人」一般，過程驚險萬分，移民署隊員考量人員安全，採取軟硬兼施，一方面不斷安撫勸說，一方面徵得鄰居屋主同意，進入屋內包夾，總算平安逮人。另外，其餘逃竄至頂樓的外籍移工眼見無路可逃，大勢已去，只能乖乖束手就擒。

民署南區事務大隊台南市專勤隊指出，移民署推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，自行到案者可免予收容及繳納最低罰鍰等措施，專案即將於6月30日結束，呼籲外來人士勿抱持僥倖心理從事非法工作或觸犯法令之行為，否則將面臨相關罰責，在台逾期的外國朋友也請儘速到移民署各縣市專勤隊自行到案，才能找到回家的路。移民署也將持續執行擴大查處行動，以維護我國社會秩序，保障國人合法就業勞動之權利。