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大選前綠營猛打兩岸牌　國台辦四句話回應

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▲▼大陸國台辦6月12日舉辦例行記者會，發言人安峰山回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦6月12日舉辦例行記者會，發言人安峰山回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

2020總統大選前綠營猛打兩岸牌，從嚴限縮兩岸交流包括海峽論壇、「玉山計畫」等，對此國台辦今天以四句話概括，表示民進黨「為一己之私，阻兩岸交流，害百業凋敝，損萬眾福祉」。稱其為謀一黨選舉利益，在兩岸間製造緊張對立的圖謀，終將遭到戳穿和識破。

大陸國台辦今天舉行例行記者會，面對陸媒提問民進黨繼阻撓台灣學生參加大陸科協發起的港澳台青年交流「玉山計畫」後，又開始清查到大陸工作的科研人員，國台辦發言人安峰山做出上述回應。

▲▼2018年第十屆海峽論壇在福建召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會發出聲明，要求台灣民眾勿參加海峽論壇。圖為第2018年第十屆海峽論壇在福建舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

安峰山指出，一段時間以來，民進黨當局的所作所為用四句話來形容，那就是：為一己之私，阻兩岸交流，害百業凋敝，損萬眾福祉。

安峰山認為，民進黨現在最害怕的就是，兩岸各領域的交流合作和民眾的交流交往。他說，這將讓他們刻意在兩岸間製造的敵意和仇恨等謊言不攻自破，同時也會讓他們為了謀一黨選舉的利益，在兩岸間製造緊張對立的圖謀，遭到戳穿和識破。

因此，安峰山批評，為了掩蓋這個錯誤，他們就不得不去犯更多的錯誤。如此以往，斷送的不僅僅只是民進黨政府，也許還要搭進台灣同胞的利益福祉和台灣的前途未來。

▲▼調查局主辦FBI學院校友會,蔡英文出席。（圖／記者季相儒攝）

▲應對大陸「習五條」提出，蔡英文政府積極構建所謂的「民主防護網」。（圖／記者季相儒攝）

陸委會則表示，大陸方面將在6月15日於福建舉辦海峽論壇，由於今年中共「習五條」提出，料將有施行「一國兩制」台灣方案相關內容，企圖消滅中華民國主權，因此已要求中央機關不得參加，也呼籲地方政府勿派員前往，以免落入中共統戰目的的陷阱。

至於下一階段的兩岸交流措施，安峰山說，無論兩岸關係形勢如何變化，我們持續推進兩岸民間各領域的交流合作，深化兩岸經濟社會融合發展。例如，第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽成都分站賽將於6月下旬舉行； 7月中旬在上海市也將舉辦「情系青春——兩岸青年申城行」活動。

此外，他表示，像兩岸新舊動能轉換高峰論壇、津台會、雲台會、湖北·武漢台灣周等也將於近期陸續舉辦。大陸的有關機構、企業還將開展台灣青年的暑期實習活動。

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關鍵字：,一國兩制,民進黨,蔡英文,海峽論壇,九二共識,一中原則,統一,兩岸關係,習五條

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