金廈推「小四通」　劉結一：通電、通氣、通橋完全可行

▲去年金廈通水後，大陸和金門繼續推通電、通氣、通橋。（圖／金門縣政府）

記者陳政錄／北京報導

第十一屆海峽論壇在廈門舉行，大陸國台辦主任劉結一、金門縣長楊鎮浯昨（16）日就金廈「小四通」推動展開座談，劉結一表示，去年福建向金門供水實現後，現階段經評估通電、通氣、通橋完全可行，大陸將務實推進各項前期工作，「一旦條件具備」，兩岸同胞共同努力、排除障礙後，早日實現應通盡通。

楊鎮浯昨（16）日率金門政商界人士，赴廈門參加海峽論壇，並參訪五通碼頭、與劉結一展開座談，楊鎮浯指出，在今年初中共總書記習近平發表談話後，金門縣府同仁感受到陸方的積極，他也認為目前是把各種想法落實的最好時機點。

▲金門各界昨參加海峽論壇，並於下午與國台辦主任座談。（圖／翻攝自金門日報網站）

劉結一指出，金門緊鄰廈門，兩地將提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，並率先實現和福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋「小四通」，「用足用好」大陸的發展空間和機遇。

因此劉結一提到，遵循習近平總書記的重要指示下，面對台灣缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等結構性問題，金門發展也有能源資源瓶頸制約，現在福建和金門供水已經實現，「通電、通氣、通橋完全可行」，陸方將務實推進前期工作，一但條件齊備，就可完成基礎設施和能源資源的互通。

除「小四通」外，楊鎮浯也提出，希望能和廈門共同打造電商平台，於物流和跨境電商領域進一步合作，同時，金門縣目前在東北角區域規劃碼頭，能和福建泉州南安市有進一步的對接合作。

▼大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）

