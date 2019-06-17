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基隆「校官眷」空氣飄著檜木香　北台最精采的日式老建築

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▲市長林右昌前往市定古蹟施工現場視察。（圖／基隆市政府全球資訊網）

▲市長林右昌前往市定古蹟施工現場視察。（圖／基隆市政府全球資訊網）

地方中心／綜合報導

基隆市長林右昌17日主持大基隆歷史場景再現整合計畫進度控管會議，隨後也前往市定古蹟要塞司令部校官眷舍及官邸施工現場，除了對於工程進度順利表示嘉許，也期許工程能夠如質如期完成，讓基隆重要的歷史場景在當地風華重現。

林右昌上任以來，每個月都會親自督導三大跨局處平台會議，包括每個月管理將近50個子計畫的大基隆歷史場景進度控管平台會議，透過平台讓各局處分別執行的計畫能有銜接級協調，並針對每個子計畫的進度進行管理及考核。

在經過半年的修復工程，中正路上的校官眷舍及官邸已逐漸回復了日式風格的樣貌，穿梭在占地近百坪的宅邸、遊走柱樑構架間，空氣中還能聞到檜木的清香味，修復團隊修舊如舊地細心進行每一處的整修細節並逐一紀錄。

▲市長林右昌前往市定古蹟施工現場視察。（圖／基隆市政府全球資訊網）

 ▲市定古蹟施工現場。（圖／基隆市政府全球資訊網）

林右昌視察工地後指出，校官眷舍以及俗稱「李宅」的官邸整修工程，工程進度都非常順利，並有微幅超前，修復工程中還發現一些過去未發現的遺跡，施工團隊也進行歷史考證及調整。他也期許工程能如質如期完成，屆時大沙灣地區包括李宅、校官眷舍、石圍遺構、公車處、法國公墓等，預計月底中濱營區也要招標進行搬遷工程，大沙灣園區範圍完整，之後會進行整體再利用規劃，讓當地變成基隆市重要的歷史場景。

林右昌表示，校官眷舍跟小時候兆連新村的日式宿舍很相似，但這個地方更形重要，因為大沙灣地區是非常重要的歷史場景，包括有文物層出現、過去年代的遺跡跟遺構，串接成為大沙灣歷史園區，重現當年的文化跟歷史風貌，讓現代子孫能夠瞭解祖先的生活環境，以及歷史事件發生的原貌。

文化局表示，戰後成為基隆要塞司令部官邸的流水伊助宅，興建於和洋風格蓬勃的昭和時代，佔地近百坪，對照1922年台灣總督府頒布的「台灣總督府官舍建築標準」，規模可說相當於高一等官舍，，也是現存少數且規模較大的私人住宅。基隆乘合自動車株式會社（即現今基隆市公車處），也為流水家在大時代下，基隆由馬拉車轉變流水巴士的最佳見證。

文化局指出，位於中正路上的市定古蹟要塞司令部校官眷舍及官邸則是連結古今、再現基隆要塞司令部所在的沙灣地區歷史場景的起點，也將是北台灣最精采的文化聚落。

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