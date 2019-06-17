欠71萬債月息5萬不滿遭催討　布條勒斃債主棄屍山谷

▲宜蘭吳姓男子絞殺債主，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭從事碗盤出租的男子吳進毅，積欠邱姓友人債務71萬餘元。吳男不堪每個月5萬元利息，又經常被邱男催債，甚至被威脅「不還錢就等著喝農藥。」竟在2018年1月間，約出債主談判，在車內以布條絞殺債主後，棄屍山區。一二審均將他重判16年，案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2018年1月底，死者邱清松曾從事中古車買賣，因此結識吳男（58歲），吳男在案發前半年，向邱男借款71萬5000元，每月得付8分利、約5萬元的利息。但最後死者不斷催債，還找小弟上門討債，要求一次還清，甚至還嗆聲：「不還錢就等著喝農藥！」

而案發當天，上午9時許，吳男謊稱還錢，約了死者在宜蘭市東港路碰面，吳男開小貨車到場，死者則開轎車赴約，2人在巷弄談判卻起爭執。吳男又謊稱要死者開車載他去拿錢，自己先下車取了紅色細布條、手套，再坐回死者車左後座。車子開不到50公尺，吳男突然要死者停車，隨即拿出紅色細布條，趁其不備猛力從後勒住脖子，約10分鐘後確定死者氣絕，再放倒駕駛座將屍體拖到後座。

吳男之後駕車到員山鄉長嶺苗圃附近山谷，從車上拖出屍體往邊坡丟棄，隨後將死者的車子開到宜蘭交流道高架橋下停車場停放後，再若無其事回家。死者的女友報案，警方認定吳男涉有重嫌，經過初步訊問後，吳男自知難逃法網，最後和盤托出全部案情。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一二審均認定吳男殺人動機是因無力清償高額利息債務，且符合自首減刑條件，因此將吳男判刑16年。案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。