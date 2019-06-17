穿「青蛙裝」到魚塭採文蛤　張麗善大讚：朱立倫最挺雲林！





▲朱立倫採文蛤。（圖／朱辦提供）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人朱立倫17日來到雲林縣台西鄉，與當地漁民一起下魚塭採收文蛤，並聽取漁民對於收成大幅下降以及環境污染的心聲，朱立倫隨後也獲得雲林縣長張麗善的公開感謝，並被稱讚這幾年都率先對雲林伸出援手，雲林非常感謝。

這是朱立倫繼大甲媽祖遶境途經雲林後，短期內再度前往雲林拜會鄉親，他上午在當地里長與村長的陪同下，赴魚塭與漁民交換意見，並實際參與日常工作，感受漁民的辛勞。

朱立倫換上青蛙裝，踏入魚塭池中一同採收文蛤，並也向漁民學習篩選文蛤的技巧。除了協助採收外，朱立倫也搭乘竹筏仔細觀看魚塭的環境，聽取漁民對漁業政策的建議。他說，政府要對農漁民的辛勞更感同身受，尤其近年收成比例大幅下降，對於欠收補助，以及因環境污染而造成的傷害，也要考量給予補償，幫大家解決問題。

朱立倫在張麗善的陪同下，前往西螺鎮福興宮參與敬老眼鏡推廣記者會。他指出，這項免費老花眼鏡的政策首創於他擔任新北市長時，當時推動成果非常成功，且都是用社會的資源與愛心，完全沒有使用到任何公務預算，至今至少已造福十多萬的長輩。他非常高興能將這個好的政策，透過國民黨籍縣市首長的協助，推廣到全台。上週宜蘭正式推出後，今天又來到雲林縣推廣，並代表無名氏捐贈萬付老花眼鏡給雲林縣的長輩，未來也希望他提出的好政策，都能夠推廣到全台。

張麗善特別公開感謝朱立倫，提到朱立倫這些年來對於雲林縣非常支持，從農產品產銷失衡，到敬老眼鏡資源的共享，朱立倫都是率先對雲林縣伸出援手，令她非常感謝。

被問到高雄市長韓國瑜的支持者喊出停止總統初選，直接徵召韓國瑜，朱立倫表示，早在3月的時候就講過，要徵召就大大方方的徵召，否則就公公平平的初選，現在都已經進入初選了，那就公公平平的初選；過程當中，大家能夠和氣、相互鼓勵，最後所有的支持者團結支持藍軍，不要在過程中在製造任何的衝突與意外，這才是唯一勝選的機會。

對於媒體提到韓國瑜民調往下降，朱立倫則再次提醒，藍軍一定要團結在一起，任何主將受傷，任何藍軍的民調往下降，都不是好事。

針對台北市長柯文哲指總統蔡英文與鴻海董事長郭台銘是兩大金牛，朱立倫表示，「柯市長的嘴向來是很毒的啦」，但他還是強調，選舉本身要靠腳踏實地，實實在在做事，靠好的政見，而不是耍嘴皮，也不是鋪天蓋地的廣告。他在各地受到民眾的支持，就是因為他做實事，是一股穩定的力量，肯定的聲音很多，沒有所謂邊緣化的問題。